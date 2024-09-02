Ubike也有「類行人」帝王條款？ 網批：從人行道闖過來

Ubike可以穿梭在城市中，隨借隨還的便利性，造福了許多民眾。不過日前有開車網友抱怨「行人穿越道線騎Ubike當作自己也符合帝王條款？」指出他在開車時，路口綠燈已亮起，Ubike騎士卻衝出來，讓他差點犯下「過失傷害」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，只見影片中一名騎著Ubike的騎士，突然從人行道衝出來，原PO補充敘述，自己在路口綠燈起步，預防死角有行人出現，結果往右邊確認，一看衝出來的不是行人，而是一台Ubike，讓他驚呼「差點犯下過失傷害」。

對此，網友們回應「德政阿，學校教育失敗，都還沒教會腳踏車用路安全，就圖利廠商設置Ubike，讓人更方便當帝王，馬路到處亂闖也不看車，還有騎在車道中間，不必待轉也不必靠左，賭內側沒車直接左轉的」、「斑馬線為行人專用，任何車輛都不能在上面行駛，違者罰款 300 元到 600 元」、「不要懷疑，一堆自行車把自己當行人」、「是不是帝王撞了就知道」、「騎腳踏車就不算行人了」、「很多人真的騎腳踏車闖紅燈或是騎人行道」、「腳踏車明明也不能上人行道，我印象中肇事者比照機慢車」。