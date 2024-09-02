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Threads一堆人要求「幫繳帳單」 網吐嘈：像乞丐！吃相難看

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現Threads有許多人「請求代繳帳單」。圖擷自爆廢公社
一名網友發現Threads有許多人「請求代繳帳單」。圖擷自爆廢公社

社群網站Threads常有許多新奇話題，引發網友討論。不過日前有許多年輕女性貼出自己的「帳單條碼」，想讓網友幫忙繳費，其中真的有人幫忙繳費了，讓不少人更熱衷貼出自己的繳費條碼，不過事後有許多人直言「這種行為像乞丐，吃相難看」。

最近Threads有許多「幫忙繳費」的貼文，一名網友在臉書社團「爆廢公社」截圖繳費文，指出「全都有人付耶，好扯喔。難怪台灣女生會拿翹。台灣女權自助餐就是低價值台男養出來的啦！白白付出那麼多，低能」。

此舉也引起Dcard的討論，有網友以「為啥要在Threads上貼繳費單？」為題，指出「如果貼出來百分之百有人會繳，我一定會貼，但問題是被繳的機率跟中樂透一樣，貼上來幾乎不可能被繳，還會被別人罵乞丐，我幹嘛要為了這種幾乎為零的機率，然後（發文）百分之百被別人罵？這樣就不符合成本」。

文章曝光後，許多網友回應「到底雙方是什麼心態啊？」、「乾脆房貸也放上去好了」、「一堆火山孝子」、「一定很多重複代收」、「錢太多應該捐出去，至少會有回報」、「真的一堆低能」、「電子乞丐，就自助餐的概念」、「很像乞丐」。

Threads 帳單

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