寵物友善？藏壽司客人帶狗入座放迴轉台旁 官方解答：毋湯！

一名網友今（2）日在臉書社團「爆料公社」中PO出一段在藏壽司用餐時拍攝的影片，影片中只見一對男女帶著一隻博美犬入座，博美犬被女主人放在靠迴轉台的位置，原PO並附上文字質疑：「現在吃藏壽司，都可以帶狗進來一起吃了嗎？」引起網友熱議，有人也翻查藏壽司的規定，給原PO答案。

網友見文熱議，許多人都知道且明白迴轉壽司店基於食安問題，無法讓寵物入內用餐，「不要用人要吃的盤子餵狗」、「現在的人都太自私自利可帶狗去吃，衛生問題呢？」、「覺得友善動物很好 但壽司應該不行吧」、「尊重店家也尊重他人，要帶就要包好管好」。

但也有人認為，影片中「只看到一對夫妻帶了一個小孩」、「她的寵物有影響到任何人或是不衛生的行為嗎？」、「狗沒上桌，也沒吃盤子上的食物，我可以接受」。

原PO並稱，雖然當下有質疑，也已通知店員，但該對男女客人並未受到驅趕，店員也未制止客人攜帶寵物入內，讓他大為不解。

有網友認為，店家可能怕惹事，才不敢勸導客人違規的行為，也覺得「都已經在吃了，店員應該沒勇氣去講，也不可能只讓狗出去啊，不然就是一開始進來排的時候就要講了」，也有人譴責店員的處理態度，指出「這種連基本衛生安全都不注重的店家，誰敢去？」。

根據藏壽司台灣官方網站的「常見問題」，對於是否可以攜帶寵物入內用餐？官方給予的回答是：「敝店除導盲犬之外，其他寵物謝絕入店。不便之處還請見諒，謝謝您」。而台北市政府官網也表示，導盲犬其實就像視障者的「雙眼」，是協助視障者安全行進的工作犬，而非一般寵物，餐廳若拒絕導盲犬進入將受罰。