孩子逛文博會遭質疑偷竊…翻遍包包搜不到 工作人員拒道歉嗆：歡迎檢舉

2024台南文博會創佳績，總參觀人次達62萬人次，總交易金額更達新台幣12億元。不過有民眾爆料，帶著孩子逛到攤位《文創股長STARup hub》，怎料要離開時，卻被工作人員攔住，稱孩子把商品放到包包，要求檢查，最後怎麼找都找不到，店家不願道歉還反嗆「歡迎檢舉」，態度立刻引發網友不滿。

一名網友昨（1日）在臉書《爆料公社》為朋友抱不平，她表示，朋友在8月31日帶著孩子逛到該攤位，準備離開時，相關人員上前詢問是否有商品要結帳，朋友與孩子都表示沒有，工作人員卻還是不斷詢問，最後更出動三名工作人員使出「包夾攻勢」，不讓他們離開。

工作人員表示，有看到孩子把攤位的卡冊放到包包裡，要求檢查，然而包包卻沒有搜出什麼商品，只有兩張可以免費拿的名片。這時一名人員詢問同事是否真的有看到小孩偷東西，對方還回答「我確定」。但怎麼找，東西就是找不到，工作人員不死心，還稱商品「說不定放到其他地方了」。

原PO朋友忍無可忍，詢問要不要叫警察來處理，工作人員還回：「好啊！」卻又不撥電話。朋友不滿孩子被當小偷，要求道歉，沒想到文創股長的人員卻囂張地說：「歡迎去檢舉她！」最後一行人的包包全部被翻過一輪，還是沒看到物品，工作人員才淡淡回一句：「不好意思，你們可以走了」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這種感覺真的很差勁耶，如果我小孩被這樣誤會，事後卻是敷衍的道歉，我會鬧到讓對方尷尬爆」、「要搜包就直接請警察來」、「現在還是可以報警，對對方提告非法搜查以及強制罪」、「可以拒絕被搜身，要搜身一律叫警察來」。更有不少網友湧入《文創股長STARup hub》粉專要求道歉，不過至截稿時間2日中午12點，官方尚未表態。