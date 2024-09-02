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免費吃！他到超商吃便當「結帳0元」嚇傻 店員曝真相震撼上萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在超商買到了0元便當。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
網友在超商買到了0元便當。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台灣便利商店密度相當高，加上服務相當多元，許多人每天至少會光顧一次以上。最近有網友發現，他到了萊爾富超商用餐，結果買了果汁、茶葉蛋、鮭魚炒飯，結帳居然只要43元，他當下也「一臉問號」，有內行人表示因為有活動。

一名網友在社群平台「threads」發文，他最近去了萊爾富超商內用，結果拿了一瓶果汁、一顆茶葉蛋、一盒煙燻鮭魚炒飯，原本光炒飯就要價89元，但結帳時店員卻跟他說總共只要43元，讓他滿頭問號，直呼「萊爾富是不是瘋了，他們是不是想賠錢？」

由 @isabellathatgirll 發佈
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有內行表示，「你中便當0元啊，活動到9月17日，買便當就是有機會0元，直接請你吃」、「我一天抽出2個0元，我也覺得萊爾富瘋了」、「我上班也有幫人家結到免費 ，超幸運的」、「這次的便當0元比前幾次的飲料好中獎」、「上次也幫一個客人結帳他也抽到0元，我跟客人都愣住，因為我第一次遇到」。

根據萊爾富官網公布，活動名為「中秋食肉祭」，時間為8月21日到9月17日，全品項便當隨機0元送，一旦獲得0元折扣，即享該折扣，單筆只限一個主餐飯麵商品獲得0元折扣，並且有限定品項，不得要求下次使用。

便當 萊爾富超商

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