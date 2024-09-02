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機器找零吐出上百枚5元硬幣！她數錢數到瘋掉 網笑翻：至少不是1元

聯合新聞網／ 綜合報導
數硬幣示意圖。圖／ingimage
數硬幣示意圖。圖／ingimage

外出購物時口袋裡有一堆找回來的零錢也是一件麻煩的事。近日有網友發文，稱在無人自助拉麵店吃韓式拉麵時，店內的機器將805元的找零統統用5元硬幣找給自己，讓她相當傻眼。

原PO在Dcard以「無人拉麵店的5元攻擊」為題發文，表示自己與男友日前在一家無人自助拉麵店吃韓式拉麵，兩人一共消費196元。由於原PO的錢包中只有兩張千元紙鈔，但她又不想拿4元的零錢，於是就先投了1元硬幣給機器，再放入千元紙鈔，以為機器會找自己一張500元、三張100元跟一個5元。

沒想到機器「吐了一大坨5元」給原PO，805元的找零統統都是5硬幣，讓原PO直言「快發瘋」。原PO只好跟男友開始清點數量，兩人還沒吃上拉麵就要先撿掉在地板上的大量硬幣，再將它們一一排好。由於數量實在太多，兩人「數到崩潰」，只好相信有161個，原PO對此也十分無奈，「不知道這161個5元要怎麼用完」。

原PO荒謬的經歷讓不少網友笑翻，「機器：需要五塊是吧？給你多一點，應該夠用了吧」、「店家：怎麼沒有零錢了」、「至少不是1元」、「零錢降落的聲音應該很爽」。

有不少網友也遇過類似的情況，「我之前跟朋友投這種類似的點餐機，朋友出來幾百個1元我也是笑到噴淚」、「我之前也有遇過，還好那時候店員剛好看到，馬上跑過來說要幫我換」。

還有網友提出如何處理這些零錢的建議，「我會拿去儲悠遊卡」、「現在你可以再去販賣機投10個5塊換一個50了，雖然很有可能失敗就對了」、「我第一次去外面洗衣服，找了81個10元，然後去宵夜跟老闆兌換了」。

也有網友解釋出現這種情況的原因，「我在有自動掛號機的診所上班，這種狀況有可能是裡面鈔票用完或卡住了喔。不過這種機器大部分也只會找百鈔，因為裡面存鈔票的地方只能放百鈔，別人投進去的錢跟原本放在裡面的會在不同地方」、「之前打工也遇過這種，其實就是機器太爛故障」。

Dcard 拉麵 硬幣 販賣機 零錢

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