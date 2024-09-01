「三蘆阿婆」騙學生100元買臭酸紅豆餅 一票在地人都遇過

好心反被利用！一名就讀國一的少年近日返校日，放學遇到一位婆婆兜售紅豆餅，一個100元，回家後才被媽媽發現紅豆餅早已臭酸壞掉，導致書包整個臭掉，少年也因為被騙而心情低落。不少網友表示，曾經在三重、蘆洲一帶遇過這名婦人，有人推測她住在三重，且婦人也常在三蘆周邊的學校出沒。

一名女網友在臉書社團「我是蘆洲人」貼文表示，她的兒子今年升國一，8/29返校日，放學後在學校附近遇到「賣壞東西的阿婆」，婦人利用孩子的同情心，希望「幫阿婆一下」，讓孩子以100元買了一個臭掉的紅豆餅。

原PO表示，「我一聽就知道是誰，慶幸的是孩子沒吃，但是明天開學整個書包超級臭。一直都知道蘆洲這號人物，但沒想過她會找學生下手，孩子第一次被騙心情非常低落」。

網友分享出沒在三蘆一帶的騙子婦人以100元販售壞掉的水果。圖擷自臉書社團我是蘆洲人

有網友分享該名婦人的背影照片，婦人騎著腳踏車，車上載運大包小包的水果蔬菜或雜物，另一名網友解釋，婦人都會強迫銷售水果，基本上都是壞掉的，因為都是撿來的。有人實際遇到婦人，對方要以100元販售一杯奶茶，網友當下拒絕，本來還好心打算到巷口買便當請她吃，不過也被婦人拒絕。

許多人都表示曾遇過，紛紛留言，「在蘆洲看過她，不要同情心氾濫跟她買東西」、「我常在三重，看到她在重陽路那一帶」、「她是住在三重」、「真的陰魂不散，也很常在中山二路跟蘆洲夜市」、「很常在郵局前面出現」、「三重蘆洲人應該都知道她」、「三重蘆洲傳奇人物」、「剛才遇見她在蘆洲三民路上」、「蘆洲國小附近出沒，常常遇到」、「她也常出沒在三重」。

不少網友的小孩也遇過婦人，「我們家兒子國一時也被騙過一次，請孩子不要難過，當成社會教育就好，一種米養百樣人，社會上什麼樣的人都會有」、「上次我家小孩第一次遇到她，很天真的說『媽媽，那個阿嬤腳踏車載很多東西』，阿嬤跟上來對我們叫賣，拒絕後也跟我們進到便利商店問我們幫忙買一下，只好說我們不需要後趕快離開」、「還好上次有遇到她，直接跟我女兒機會教育了一番，看到她應該會走遠點吧」。