三宅一生「BAOBAO包」三角片脫落怎辦？他曝驚人維修費：不如買新的

這樣的維修費你願意付嗎？一名網友分享，自己曾購買三宅一生的精品包「BAOBAO」，不過因長久使用，外觀的三角片逐漸脫落，拿回專櫃維修，櫃姐表示會送回日本原廠，但費用卻相當驚人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，三宅一生的精品包「BaoBao」因長久使用下，外觀的三角片逐漸脫落，近期拿回專櫃維修，櫃姐表示會送回日本原廠，但會「以片計價」，一片需收500元台幣，讓他相當驚訝。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「你也不必牽強再說愛我，反正我的靈魂已片片凋落」、「然後你答應以後，他們就自己黏一黏，讓等一個禮拜，再請妳過來拿」、「難怪二手便宜到靠北」、「這包1萬多而已，掉10片就要5000欸，不如買新的」。

此外，也有同樣購買這款精品包的網友分享自身經驗，指出「我掉了就再買一個！目前第二個服役中，走不修的路線」、「我修一片三角片是1160，還等了半年以上，收到包直接退坑」、「拿到日本，是說維修費是包價的7成，只限十年內購買，而且特別版不一定能做」、「真的一片500，保固期裡修過一次，送回日本等好久」。