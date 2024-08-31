台南買便當4個270元！老闆娘道歉「菜太貴」 她開箱驚呼：我才要不好意思

一名網友近日在論壇直言「要幫餐飲洗白」，說明為何餐飲業人員討厭在最後點餐時間進店消費的客人，因為原PO每週都有好幾天會遇到沒辦法在營業時間內吃完的客人，而且是在原PO告知距打烊時間還有多久、客人也承諾能在時間內吃完的情況下，讓原PO直批「請尊重用餐規定」。

2024-08-30 16:55