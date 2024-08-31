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台南買便當4個270元！老闆娘道歉「菜太貴」 她開箱驚呼：我才要不好意思

聯合新聞網／ 綜合報導
便當示意圖。 圖／ingimage
便當示意圖。 圖／ingimage

在這個物價不斷飆漲的時代，連吃個便當都常讓人覺得不便宜。最近有網友在台南一間便當店買了4個便當，花了270元，老闆還跟她道歉菜價太貴，沒想到打開後驚呼「應該是我要不好意思」，引起五千人朝聖。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她最近到了台南市的一間便當店買便當，4個便當總共是270元，老闆當下還很跟她道歉說「不好意思！菜現在很貴」，結果回家後打開便當，滿滿又豐富的菜色讓原po直呼「我才該不好意思」。

可以看到便當內的菜色滿滿，除了主菜之外，還有花椰菜、金針菇炒肉絲、高麗菜、肉絲等等配菜，份量相當足，平均一個不用70元。

此文至今已經超過5千人朝聖按讚，不少人都驚呼「佛心來著」、「怎麼可能」、「台南真的便宜」、「太佛心了，這在高雄也要100元起」、「超便宜的耶」、「老闆上輩子是活菩薩」、「很便宜看起來又好吃」、「這個價格在北部真的會大排長龍」、「可以買爆」。

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