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珊珊強襲被困新幹線上！乘客「1舉動」讓大家超暖心：在日本不容易

聯合新聞網／ 綜合報導
因為珊珊颱風肆虐，陸空交通持續受到影響。 美聯社
因為珊珊颱風肆虐，陸空交通持續受到影響。 美聯社

珊珊颱風強襲日本，各地暴雨不斷，陸空交通持續受到影響。有一名因為颱風被困在新幹線上的網友表示，有乘客因為伴手禮賞味期限到了，於是在車上直接分給大家，讓他暖心直呼「這是我吃過最美味的大福了！」。

臉書社團「日本省錢小站」分享了這個故事，有一位因為颱風被困在新幹線上的網友說，車上有一位乘客表示，「因為無法當作伴手禮送人了，如果可以的話請大家吃吧。」，於是開始把今天賞味期限到的大福分給其他乘客。

網友表示，因為颱風，所以新幹線無法前往東京，乘客瞬間失去目的地，同樣的伴手禮也無處可去，但乘客這個舉動卻讓大家感到超級暖心，並直呼「這可能是我吃過的最美味的大福！」，也有人其他網友認為「I like how 日本一方面對陌生人給的飲品有很大的警戒，但另一方面又有這種給大家食物，卻接受的例子」。

因為珊珊颱風肆虐，陸空交通持續受到影響，東海道新幹線名古屋至靜岡縣三島路段全日停駛，三島至東京路段早上停駛，大阪至名古屋路段列車班次大減。JR東日本亦有部分列車停駛。

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