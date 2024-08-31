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高雄人為何不搭輕軌？內行人曝關鍵致命傷：寧可騎車

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期規劃去高雄旅遊，本來打算搭輕軌到西子灣，卻被在地友人勸騎車，讓他好奇發問「高雄人是否不愛搭輕軌？」。示意圖，本報資料照片
一名網友分享，近期規劃去高雄旅遊，本來打算搭輕軌到西子灣，卻被在地友人勸騎車，讓他好奇發問「高雄人是否不愛搭輕軌？」。示意圖，本報資料照片

高雄除了捷運外，還有建設輕軌供民眾搭乘。一名網友分享，近期規劃去高雄旅遊，本來打算搭輕軌到西子灣，卻被在地友人勸騎車，讓他好奇發問「高雄人是否不愛搭輕軌？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「高雄人為什麼不喜歡搭輕軌？」為題，指出自己去高雄找朋友玩，原本想搭輕軌去西子灣，在地友人查了票價發現，輕軌來回票價要70元，兩個人140元，還要坐39分鐘，騎機車只要20分鐘，油錢也不過幾塊錢。讓他好奇「有沒有高雄人也不想搭輕軌的八卦？」

貼文一出後，不少網友都表示「想學歐日的路面電車，又不適合台灣」、「大家直覺式的還是不想等車，不過學生和老人還蠻喜歡的」、「高雄輕軌只是個裝飾品而已」、「因為開車騎車就好，輕軌就是個厭惡措施」、「那是拿來吹政績用的，不是拿來搭的」、「弄高架或地下，可能效果還比較好」、「輕軌速度慢、寧可騎車」、「缺乏通勤價值，搭那個上班會遲到」、「又慢路線又侷限」、「速度超慢又晃，高雄路大好騎車」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「高雄輕軌的班距加上速度已經贏ㄧ堆公車了」、「輕軌速度就慢，適合觀光用，趕時間不適合」、「實際上它幫助到很多學生和老年族群，這些你們都不看只會酸，真的可悲」、「你沒把買機車的錢加進去」。

捷運 票價 高雄輕軌

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