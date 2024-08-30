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他訴現在物價40元「只能買這便當」 網驚：想拿錢教訓店家

聯合新聞網／ 綜合報導
有人分享40元買到的便當，並貼出便當照片，引起網友驚呼「超便宜」！示意圖／ingimage
有人分享40元買到的便當，並貼出便當照片，引起網友驚呼「超便宜」！示意圖／ingimage

日前一名網友在社交平台感嘆，40元只能買「這樣」的便當，並貼出便當的照片，引起網友驚呼「超便宜」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，當今的物價下，40元只買得起照片中的便當，而照片中的便當可以看到有飯、3樣菜、1片肉排、半根香腸。

很多網友表示，這便當很超值，「超值」、「很佛」、「佛心來的」、「40這樣很好了」、「這樣40塊超值的」、「身為外食族的我願意每天都有一餐如此，店家佛心來的」、「誇張的便宜」、「便宜到爆」、「超便宜好嗎」、「不錯了，還有一片肉排，一片香腸」、「真的，現今很有可能花8、90甚至100也會買到這樣的便當啊……」、「台北100買不到」。

也有網友打趣道，「炫耀文」、「我願意買2個」、「我可以天天吃」、「給我來10份」、「只能用新台幣教訓這店家了」。

有網友則好奇這便當哪裡買得到，「建議提供店家資訊佐證，謝謝分享」、「天啊，好澎湃呦，在哪裡」、「太誇張超級便宜在哪裡」、「超讚的便當，哪裡買」、「是哪間」。

便當

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