年輕人中午都吃早餐店？職場老鳥大呼看不懂 網嗨喊：這點大勝便當

午餐吃什麼？是上班族每天必須面對的問題，不過近日有網友發現，公司新來的幾個年輕同事每天都去附近早餐店吃午餐，讓年紀較長的他大惑不解，覺得不吃個飯、麵就不像午餐，「現在年輕人是不是都喜歡在午餐時間吃早餐店」？

原PO在Dcard發文請教，提到公司來了幾個新同事，都是剛畢業不久的弟弟妹妹，觀察了幾天，發現他們都跑去早餐店解決午餐，他趁中午時間跑去瞧瞧，沒想到早餐店連午餐時間都客滿，裡面清一色是年輕人。他表示，早餐店的確餐點多元，可能比較符合年輕人的飲食需求，「但午餐不吃個飯、麵不會覺得怪怪的嗎？」

不少網友立刻對號入座，紛紛表示「真的超愛早餐店，午餐想不到要吃什麼就找它」、「單純超喜歡早餐」、「我是！我很喜歡吃早餐類的東西」、「很多早餐店早上反而沒什麼人，都是中午客滿」、「現在很多早餐店也都有午餐的選項」、「不想吃飯麵類的，就會想去買早餐店」、「如果晚餐也有多一點早餐店的選擇，有可能三餐都吃」。

有人舉出愛買早餐當午餐的原因，「早餐店選擇多！我也都吃早餐店而且又便宜」、「主要是便宜，早餐店一個鐵板麵40塊就能解決午餐了，換去自助餐是100起跳」、「就早午餐啊，有飲料、漢堡、蛋餅、吃起來比便當跟麵還要清爽，而且夏天這麼熱，便當不一定吃得下去，我還是看當天心情決定的」、「有時候不想吃太多就會買早餐店的東西當午餐吃」。