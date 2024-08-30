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遊客雪崩銳減…墾丁觀光靠什麼賺？業者揭「新金主」：1晚賺2萬

遊客雪崩銳減…墾丁觀光靠什麼賺？業者揭「新金主」：1晚賺2萬

聯合新聞網／ 綜合報導
墾丁過去一直是台灣熱門的觀光勝地，然而物價、房價把遊客當「盤子」的事件層出不窮。聯合報系資料照
墾丁過去一直是台灣熱門的觀光勝地，然而物價、房價把遊客當「盤子」的事件層出不窮。聯合報系資料照

墾丁過去一直是台灣熱門的觀光勝地，然而物價、房價把遊客當「盤子」的事件層出不窮，造成遊客人數雪崩式銳減，往日榮景不再。日前更被YouTuber發現，一份6片裝的櫛瓜居然要價一百元，引發各界關注業者到底是怎麼賺錢的，而現在出現一個新的消費族群，讓民宿老闆爽翻「一晚就賺2萬多」。

該名網友在PTT上分享，自己認識在墾丁開民宿的朋友，對方表示沒陸客前最難賺錢，只有台灣觀光客，價錢拉不高量也不多，有陸客時大家真的賺得笑嘻嘻，不過現在雖然沒了陸客，但是多了一個很敢花錢的新客群就是「少年董ㄟ」。

原po解釋，一些可能做偏門的年輕人消費力高，也不太在意價錢，比起一般家庭跟窮年輕人好賺多了，尤其是做包棟的「一晚就收2萬多」，一個月賣出去3天，房貸跟裝潢折舊就都有了，其他都多賺的。

原po進一步說明，這些願意花錢到墾丁玩的「少年董ㄟ」，儘管花錢闊綽，但其實不少人都有「被通（緝）」，根本沒辦法出國，但有時也會想要渡假放鬆身心，如果又想玩水玩沙，那墾丁就是最好的選擇。

文章曝光，網友們紛紛表示「一堆高級飯店都年輕人開豪車入住」、「墾丁現在一堆詐騙集團去旅遊，警察不願意去抓而已」、「這篇正解」、「換句話說，只要警方想要，去墾丁可以捕獲各種通緝要犯」。

墾丁 民宿

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