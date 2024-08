餐飲業為何不喜歡壓線客人？ 她解答：不是人人都能遵守「這規定」

珍惜地球來清盤!為響應9月29日的聯合國「國際糧損日」(International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction,簡稱IDAFLW),台北六福萬怡酒店特別在敘日全日餐廳推出「惜食清盤.永續期盼」活動。9月9日至30日期間,平日午餐時段每日限量提供10組訂位賓客參與。賓客可於入場時領取「光盤集點卡」,用餐期間集滿10個完食空盤,即可享每人899元的優惠價,每組最多4人同行,約享六折優惠,趕快揪團訂起來!

2024-08-29 15:30