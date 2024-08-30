餐飲業為何不喜歡壓線客人？ 她解答：不是人人都能遵守「這規定」

一名網友近日在論壇直言「要幫餐飲洗白」，說明為何餐飲業人員討厭在最後點餐時間進店消費的客人，因為原PO每週都有好幾天會遇到沒辦法在營業時間內吃完的客人，而且是在原PO告知距打烊時間還有多久、客人也承諾能在時間內吃完的情況下，讓原PO直批「請尊重用餐規定」。

原PO在Threads上發文透露，想幫餐飲業洗白，說明在最後點餐時間壓線點餐的客人，會被餐飲業人員討厭的原因，原PO點出一個餐飲業人員可能遇到的情境，比如距最後點餐時間剩5分鐘，有客人進店詢問能否用餐，櫃檯人員會告訴客人，「可以呀，但我們營業時間只剩半個小時喔，加上出餐也要一點時間，可以嗎」，而客人承諾沒問題，結果打烊後，客人還多坐10至20幾分鐘。原PO在貼文直批，「我毫不客氣地說，你真的很對不起店內的員工，不管是等你一個人的餐盤的、要收店的，你拖到了所有人的時間」，更指這還是在櫃檯人員告知打烊時間、客人也承諾會在時間內用餐完畢的情況下。

原PO也強調，因此餐飲業人員不是討厭所有壓線點餐的客人，對於準時用完餐的客人，餐飲業人員都很感謝，但原PO每週還是會有好幾天遇到客人用餐超時的情況，甚至有人在打烊後邊聊天邊慢慢吃，也有談生意與保險的客人要求再延幾分鐘，這些客人都讓原PO覺得他們非常無禮，在文末原PO也呼籲尊重「在營業時間內吃完餐點」的規定。

有同業網友也分享遇過客人打烊了還不走的案例，「遇過最扯的一次，21:30打烊，硬是坐到過00:00還不走，偏偏客人是餐廳所在地的長官也沒辦法趕」、「我們店是9點最後收客，客人8點58來，我們都說10點打烊，10點前要離開，客人都說好，結果都吃到10點20幾分，在那邊慢慢吃聊天，真的很氣」、「看個菜單看一輩子，點完餐都剩不到半小時，每個都說可以（準時）吃得完，沒看過一個吃完的，每個都是硬要坐到時間到了，被趕了才要『哦哦不好意思』」、「之前待的餐廳也曾遇過一群『神奇』的客人，每個禮拜會來一次，通常6～8人，都會在我們快要停餐前出現！他們當然也知道我們打烊時間，但就是繼續聊，還要我們先打掃、整理其他地方，都清完了再跟他們說，他們再離開……」、「真的，很愛壓線的客人一大堆，都有告知只能用餐半小時，還是硬要說可以吃得完，結果都還是吃超過時間，要趕也不是」。

也有網友建議想準時打烊能怎麼做，「我店作法，23:30最後入場、23:45最後加點、01:00準時打烊、00:50會提醒，時間一到就是馬上給我離開，不用跟我說再一下這種廢話，沒吃完的我幫他們打包，但是就是馬上給我站起來離開」、「傳授一下我們的方法，用廣播音樂的手機，用Google翻譯小姐朗誦：『我們即將打烊，請客人準時離場』」、「我都預留45分鐘給客人吃飯，19:30打烊，18:45後就不接單了，所以18:46進來就跟客人說拍謝，只差1分鐘也不通融啦！原則踩硬！因為你這次退一步，客人下次就得寸進尺要求東要求西」、「我都會直接邊說不好意思我們打烊了喔（手開始幫他們打包食物跟飲料裝外袋杯），裝好再不動我就會重複一次，再加請往外面移動（手開始擦桌子逼他們個人物品給我拿起來），然後一直站在旁邊笑著看他們目送他們離開」。