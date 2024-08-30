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85度C店員稱沒紙盒…她到買蛋糕「直接裝塑膠袋」 官方回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
85度C門市示意圖，非本文當事店家。圖／聯合報系資料照
85度C門市示意圖，非本文當事店家。圖／聯合報系資料照

蛋糕容易因為碰撞而受損，因此購買時店家都會用紙盒裝起來，不過有一名女網友到咖啡蛋糕烘焙專賣店85度C某分店消費，店員竟然表示沒有紙盒，然後直接將蛋糕放入塑膠袋裡，讓她看了非常傻眼。

這名女網友在《Threads》發文表示，因為同事很喜歡吃85度C的拿破崙蛋糕，所以昨天（29日）她就到某分店買了一條蛋糕想幫同事慶祝生日，卻見到店員沒有用盒子裝，而是直接用袋子裸裝，讓她看了當下愣住。

原PO說蛋糕本體有用一片薄塑膠片包著，但店員沒有拿盒子裝，而是直接放入袋子裡，她詢問怎麼沒有用紙盒，對方才開口說「喔喔…所以妳要裝紙盒？我們沒有紙盒了」，接著又再次把蛋糕放入袋子裡，而且還放倒的，讓原PO忍不住質疑，「這樣真的是正常的SOP嗎？」

貼文引起眾人熱議，「改天買咖啡，會不會説：『沒有杯子了』，然後把咖啡倒在塑膠袋裡，袋口用紅色塑膠繩束起來？」、「不管買什麼蛋糕，就是要有盒子啊，不然一不小心壓爛耶，瞎…」、「絕對不正常！以前我還在連鎖餐飲業工作的時候，也是曾經有過外帶紙盒來不及進貨的事情，我們老闆是直接去買了一串一般的紙餐盒回來應付」、「那我會說不要了耶！沒有盒子是什麼意思？超問號」。

還有不少85度C員工留言痛批這名店員不應該，「身為85的員工告訴妳，幫妳裝蛋糕的人腦子不好，直接投訴！拿破崙就是要待在它原本的盒子裡，別鬧了…」、「舊85員工路過，我們以前如果紙盒真的沒有了，也會拿塑膠盒裝起來，絕對不會這樣給客人」、「85員工路過，我覺得應該是盒子沒叫貨，正常沒貨可以跟附近的85調一下急用，接出餐給客人也是很厲害欸，我朋友還跑來問我正常嗎？當然不正常」、「請直接去總公司投訴，如果店家不處理店家會被罰款的，而且我們都是會用紙盒包裝好給客人的，不會說我們沒紙盒，沒有紙盒是店家的不是，是他們店家沒叫貨」。

85度C公關事後私訊原PO被其他網友罵翻，而官方最新的留言回覆表示，「長條蛋糕是有搭配紙袋和紙盒的，門店商品的單品售價毛利結構已經有估算進去。跟客人問私訊是希望客人告訴我們是哪一家店舖，需要加強人員訓練」。

85度C

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