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吉伊卡哇爆紅 台灣人畫不出？網揭「最強文創」反攻日本沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
吉伊卡哇和藏壽司聯名推出18款限定扭蛋，包括有5款「立體吊飾」。圖／藏壽司提供
吉伊卡哇和藏壽司聯名推出18款限定扭蛋，包括有5款「立體吊飾」。圖／藏壽司提供

日本人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ），可愛外表深受許多人喜愛，先是和悠遊卡聯名掀起搶購風波，接著又和藏壽司推出限定扭蛋吸引大量人潮排隊。對此，網友納悶「台灣能做自己的吉伊卡娃嗎」，有人點名「台灣最強文創」，若宣傳力道夠強的話，反攻日本可能不是問題。

近期吉伊卡哇在台灣掀起一陣旋風，接連和悠遊卡、藏壽司、五桐號等業者合作，其中和藏壽司聯名推出的18款限定扭蛋不僅吸引大量人潮排隊，更傳出有人搶著要空盤全為抽扭蛋，讓網友大嘆失控。

面對吉伊卡哇現象級爆紅，有PTT網友納悶「台灣能做自己的吉伊卡娃嗎」？貼文底下許多鄉民回應，「咖波啊」、「咖波是最成功的IP吧」、「咖波、奧樂雞，都很可愛啊」。

對此，另有人以「貓貓蟲咖波是台灣最強文創嗎？」為題在八卦板發文，他提到咖波今年10周年，除了一堆授權周邊商品之外，LINE貼圖排行榜也常占據前幾名的位置，官方YouTube頻道的影片瀏覽量也不差，影片底下更常見許多外國人留言，「感覺受眾不只台灣人，算是非常走出圈的作品」。

原PO對此納悶，咖波是否可稱為台灣最強文創？他還提到，若宣傳力道夠強的話，咖波反攻日本可能不是問題。

文章曝光後吸引許多網友留言，「最強不好說，但很強是肯定的」、「我覺得可以算是了，真的超多粉絲」、「能跟寶可夢合作真的很強」、「真的強沒有之一，歐美語系也有點名氣」、「進軍日本或海外其他地方感覺沒問題，但似乎沒見到有特別積極的行動，前陣子有看到日本妹子發推來台灣看咖波」。

雖然眾多鄉民讚嘆咖波影響力驚人，但也有人持不同意見，「不是幾米嗎？」、「幾米吧，還拍電影」、「話說霹靂（布袋戲）也算文創吧，而且也確實進攻日本了」。

「吉伊卡哇」爆紅，有網友表示「台灣最強文創」當屬貓貓蟲咖波。聯合報系資料照
「吉伊卡哇」爆紅，有網友表示「台灣最強文創」當屬貓貓蟲咖波。聯合報系資料照

PTT 吉伊卡哇 文創 日本

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