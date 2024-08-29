竹科交通突然塞爆！通勤族「行車記錄器」揪元兇 氣炸：哪個天才改的？

新竹科學園區是台灣科技重鎮，每天上班時間都有大量通勤族塞在路上。然而近日疑似調整路口紅綠燈秒數，讓原就壅塞的交通更堵了，不少竹科人因此爆氣「園區每個紅綠燈都要停」、「上班時間暴增」。

一名網友27日有感發文，覺得新竹科學園區交通「本周特別塞」，對比平常上班時間，居然晚到公司20分鐘。他比對行車記錄器後，揪出「紅綠燈秒數不一樣」，推測就是因秒數調整造成大塞車，想知道是否有人和他一樣受害。

文章曝光後，許多竹科人立刻跳出來表示「深有同感！今天早上經國橋就塞爛了，一直以為有車禍」、「雙園到園區三路的紅綠燈改了，塞爛。到底哪個天才改的，上班時間暴增10分鐘」、「難怪原本每天順騎的，一直卡哭啊」、「園區每個紅綠燈都要停！上一個才剛起步加速，到下一個就變紅燈，讓運輸很沒效率又耗能源，讓交通工具要一直在短距離加速減速」、「平常一樣的時間出門還會提早到5分鐘，這兩天直接遲到5分鐘，等於改個燈號多塞了10分鐘真的很扯」、「這個其實隔一段時間就會發現紅綠燈時數改來改去的，這次真的爛爆」。

不過也有人詼諧留言，「每天2330下班，園區根本不塞，別被假消息騙了」、「6點就出門了⋯⋯10點下班，我都沒感覺」、「10:00上班、22:00下班，從來沒在竹科塞過」、「習慣就好」。