快訊

2024台北國際滑水賽驚傳事故 工作人員落水失蹤警消緊急搜救

柯文哲暫卸黨主席3個月誰來代理？民眾黨內分析：人選恐是這2人

柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

竹科交通突然塞爆！通勤族「行車記錄器」揪元兇 氣炸：哪個天才改的？

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹科學園區近日交通大塞，疑因紅綠燈秒數調整所致。示意圖／聯合報系資料照
新竹科學園區近日交通大塞，疑因紅綠燈秒數調整所致。示意圖／聯合報系資料照

新竹科學園區是台灣科技重鎮，每天上班時間都有大量通勤族塞在路上。然而近日疑似調整路口紅綠燈秒數，讓原就壅塞的交通更堵了，不少竹科人因此爆氣「園區每個紅綠燈都要停」、「上班時間暴增」。

一名網友27日有感發文，覺得新竹科學園區交通「本周特別塞」，對比平常上班時間，居然晚到公司20分鐘。他比對行車記錄器後，揪出「紅綠燈秒數不一樣」，推測就是因秒數調整造成大塞車，想知道是否有人和他一樣受害。

文章曝光後，許多竹科人立刻跳出來表示「深有同感！今天早上經國橋就塞爛了，一直以為有車禍」、「雙園到園區三路的紅綠燈改了，塞爛。到底哪個天才改的，上班時間暴增10分鐘」、「難怪原本每天順騎的，一直卡哭啊」、「園區每個紅綠燈都要停！上一個才剛起步加速，到下一個就變紅燈，讓運輸很沒效率又耗能源，讓交通工具要一直在短距離加速減速」、「平常一樣的時間出門還會提早到5分鐘，這兩天直接遲到5分鐘，等於改個燈號多塞了10分鐘真的很扯」、「這個其實隔一段時間就會發現紅綠燈時數改來改去的，這次真的爛爆」。

不過也有人詼諧留言，「每天2330下班，園區根本不塞，別被假消息騙了」、「6點就出門了⋯⋯10點下班，我都沒感覺」、「10:00上班、22:00下班，從來沒在竹科塞過」、「習慣就好」。

新竹 竹科 紅綠燈 行車記錄器 通勤族

相關新聞

竹科交通突然塞爆！通勤族「行車記錄器」揪元兇 氣炸：哪個天才改的？

新竹科學園區是台灣科技重鎮，每天上班時間都有大量通勤族塞在路上。然而近日疑似調整路口紅綠燈秒數，讓原就壅塞的交通更堵了，不少竹科人因此爆氣「園區每個紅綠燈都要停」、「上班時間暴增」。 一名網友2

沖繩好市多雞蛋20顆賣台幣44元 他反觀台灣「1現象」讓人搖頭

去年全台各地爆發缺蛋之亂，不僅許多民眾買不到蛋，即便買得到也相當昂貴，後來更衍生出超思的巴西進口蛋爭議…

回國行李箱「被貼可愛貓貓頭」她傻眼問原因 釣出內行人揭秘

回國行李突然出現神秘貼紙是怎麼回事？近日有民眾搭機回台，領取行李時卻發現行李箱上莫名出現2張貼紙，還一度讓她以為誤拿，疑惑發問「是什麼意思」，釣出內行人揭露可能原因。

水餃哪裡煮影響美味度？自煮和店煮差別曝光 老饕揭關鍵：不是算時間

不少人為了方便會選擇自煮水餃解決一餐。

訊息狂炸群組！女改路考時間不成 怒罵詛咒無辜駕訓學員「撞到重考」

哪裡來的全能巨嬰？Instagram公眾帳號直女行為研究社昨日發布了一串聊天紀錄截圖。圖中可以看見一名女學員在群組要求更改路考時間，並強調自己有服用藥物，如果不能改時間出了車禍自己沒辦法負責。

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

一名網友在Threads上發文抱怨，自己在台北想上廁所，卻看到廁所小便斗是「一條龍」設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。