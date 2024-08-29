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她想讓小腹變平坦又怕上健身房 網建議練核心或跳繩最實用
一位怕去健身房的女網友在Dcard發文表示，為了讓自己的小腹變平坦，最近晚餐開始戒斷澱粉，但效益似乎不大，坦言「有吃就增胖，沒吃就變瘦」，因此想請教過來人，該怎麼做才能讓小腹變平坦。
貼文中，原PO附上圖片，分別是小腹放鬆及縮小腹的狀態，兩張圖相較之下，真的有差。但她更想知道的是，「要怎麼做才能有不縮也有的平坦肚」？當然，害怕去健身房的原PO，也希望網友們能推薦一些「不用去健身房也能做的運動」。
網友看完圖片後，認為可嘗試減脂，「看起來是該減脂沒錯，下班或下課後去公園跑步就可以了，最簡單又不會引人注目」、「我也是不敢去健身房！我是選擇跳繩、間歇短跑、打羽球、打壁球和騎腳踏車（踩訓練台），前面三項比較常做，跳繩完我還會做一些基本核心訓練（例如棒式）」；有人則舉出一些在家就可以做的運動給原PO參考，「在家做一些核心的動作，會更好一些」、「居家深蹲、伏地挺身、核心、門上槓、居家啞鈴、居家Bench（重訓椅），方法一堆」。
針對原PO戒斷澱粉的方式，不少過來人也給出建議，「減脂要跑步的話到處都能跑，然後澱粉別亂戒，容易復胖就是肌肉量不夠」、「飲控最重要，要學會算熱量赤字及營養（蛋白質、碳水化合物、脂肪），幾個月堅持下來就見效」。
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