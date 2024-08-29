沖繩好市多雞蛋20顆賣台幣44元 他反觀台灣「1現象」讓人搖頭

去年全台各地爆發缺蛋之亂，不僅許多民眾買不到蛋，即便買得到也相當昂貴，後來更衍生出超思的巴西進口蛋爭議。近日有網友至日本沖繩旅遊，至當地新開的美式大賣場好市多（Costco）逛街，發現販售的雞蛋一顆不到台幣2.5元，蛋價引起不少議論。

原po在PTT貼出日本民眾在沖繩好市多選購一盒盒雞蛋的照片並表示，「以前說日本物價比台灣低我都以為在誇大或打打嘴砲，直到剛剛看到這張圖，我整個人都emo（指有焦慮煩燥、升起情緒的意思）起來了。」

原po指出，雞蛋20顆只要日幣198元，換算成台幣約40幾而已，平均一顆2塊多，他不禁好奇發問，「反觀家裡附近的早餐店加蛋還要+15，有卦嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言，「沖繩好市多這個蛋還不是當地產的，是海運從日本本州運過來了，結果比台灣本土產的還便宜」、「這麼便宜的雞蛋你敢吃？我是敢啦」、「東京市區也差不多這價錢，牛奶也很便宜」、「台灣人均GDP超越日韓，雞蛋貴應該的」、「我們蛋是黃金，不能比吧」。

不過也有人緩頰表示，「可能是帶客話題商品」、「就像有藥局門口黑人牙膏特價」、「剛開幕的行銷手法啦，日本超市賣場很常用」、「其實颱風前菜市場也可以買到1顆新台幣3元」、「很多店家漲了就回不去了」。