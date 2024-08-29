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回國行李箱「被貼可愛貓貓頭」她傻眼問原因 釣出內行人揭秘

聯合新聞網／ 綜合報導
行李箱示意圖。圖／pixabay
行李箱示意圖。圖／pixabay

回國行李突然出現神秘貼紙是怎麼回事？近日有民眾搭機回台，領取行李時卻發現行李箱上莫名出現2張貼紙，還一度讓她以為誤拿，疑惑發問「是什麼意思」，釣出內行人揭露可能原因。

一名女網友27日搭機返台，領取行李時發現箱上被貼了可愛的貓咪貼紙，由於2張大貼紙整齊地貼在上面，她困擾地說「一開始不敢拿，以為不是自己的」，核對姓名、內容物後才確認沒拿錯，但也好奇「機場地勤會幫客人行李貼可愛貼紙嗎？」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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奇事引起網友好奇討論，「是不是別人行李箱的貼紙不小心黏到你的？有幾次拿到我的行李，都發現有幾張貼紙不見了」、「有沒有可能是有人的貼紙掉了剛好在你旁邊地勤就把它貼上去了？」、「海關有時會偷註記，準備開箱檢查」、「會不會是被做記號，太醜或廉價貼紙容易覺得奇怪馬上撕掉，但漂亮可愛的可能想說算了還蠻可愛的留下來吧！於是就當成目標了」、「竊盜集團暗號，外面晃兩圈被集中火力照顧」、「找航空公司，不管如何不應該在乘客的行李上添加不必要的記號，也要檢查一下有沒有東西不見」。

從她公開的照片可看出，多出來的貼紙是價格較高的電繡貼紙，可愛的貓貓頭和熱狗堡讓事主捨不得撕下，但又因「不是自己的東西」而感到不安，便發文試圖尋找失主，釣出航勤人員揭露可能原因「應該是搬運時貼紙黏在航勤工作人員的手套，因為不知道是誰的就給她黏在同一個行李箱」。

地勤 機場 行李箱

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