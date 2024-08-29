水餃哪裡煮影響美味度？自煮和店煮差別曝光 老饕揭關鍵：不是算時間

不少人為了方便會選擇自煮水餃解決一餐。一名網友表示，自煮水餃溫度會忽高忽低，店家煮水餃則是固定水溫持續滾燙，於是他好奇，「煮出來的口感會不會有什麼差別？」。

一名網友在PTT「cookclub板」發文，他分享「自煮水餃和店家煮水餃的差別」，自煮水餃是把水燒開後將冷凍水餃丟下去，由於鍋子不大、水也不多，因此丟了20~30顆水餃後，原本滾燙的水又不滾了，要持續好幾分鐘才會再滾起來，滾起來後再加一次冷水，之後二度沸騰後才起鍋。

店家煮水餃則是大桶滾水直接丟下去煮，因水量很大且水往往已經滾很久了，不會因多丟一些水餃水溫就降下來，可以持續用滾水煮水餃。不同於一般家庭煮水餃水溫忽高忽低，店家是用大量的水讓水溫維持在100度，於是他想問問，「這樣煮出來的口感會不會有什麼差別？」。

網友紛紛表示，「商家桶夠深，也有新水在補，麵水混濁度比較清，自己煮市場的，很多顆水都濁得要命影響到皮，有時候煮完還是有部分白色粉在皮上那樣」、「有些店家包好冷凍沒多久就下鍋了，家裡都凍多久了，生意好的連冷凍都來不及直接生皮下去，那也差很多了」、「一直滾水餃早破了，比較像是高溫泡熟，轉大火沸騰後撈起。另外家庭煮水餃也不用補冷水，滾起後轉小火保持似滾非滾的狀態泡熟，再轉大火水滾撈水餃」、「差在煮的經驗時間…人家有sop公式碼表…你要靠感覺」。

有網友則認為，水餃本身好吃比較重要，「只知道外面生意好的店家都是生水餃，中午包完放冰箱，晚上就賣」、「沒差別…好不好吃比較有差別…一樣的水餃，店家煮還是家裡煮都好吃」、「最重要的是你水餃本身就要夠好吃，皮要夠Q」。

有老饕分享，冷凍水餃越凍越不好煮，凍久了會容易破皮，煮冷凍水餃最重要的不是算時間是「控制火力和觀察」，一次下多了水不會滾，就把火開大燒快一點，開始大滾的時候就要把火關小，盡量是冒小泡泡的狀態去泡，「看到水餃皮脹起來往上浮，就該考慮是不是要拿起來了」，這時候水餃其實還沒熟，要盛在盤子上到蒸氣散掉才行，「不想水餃沾在一起的話，這時候可以點幾滴香油」。