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訊息狂炸群組！女改路考時間不成 怒罵詛咒無辜駕訓學員「撞到重考」

聯合新聞網／ 綜合報導
女學員想更改路考時間不成，瘋狂轟炸群組。圖／ingimage
女學員想更改路考時間不成，瘋狂轟炸群組。圖／ingimage

哪裡來的全能巨嬰？Instagram公眾帳號「直女行為研究社」27日發布了一串聊天紀錄擷圖。圖中可以看見一名女學員在群組要求更改路考時間，並強調自己有服用藥物，如果不能改時間出了車禍自己沒辦法負責，隨後因為沒有得到想要的回覆又不斷轟炸群組，荒謬行徑讓網友看了忍不住直呼「全能自戀轉全能暴怒的巨嬰」。

圖片中可以看到女學員先是要求將路考時間從早上七點改至九點，並表示因為自己有服用安眠藥七點半真的沒辦法考試，還強調撞車沒辦法負責，直接要求改時間到九點之後。不久，因為未得到回覆，她再次發送訊息怒道「這個群組沒有櫃檯的人可以回覆我嗎」、「成立這個群組的目的是什麼？只不過是公告」，有其他人看不下去勸她打電話詢問，卻反被嗆「我要不要打電話關你什麼事」。之後教練在群組請她考前禁藥並強調「不是七點或九點的問題，九點發生事故是誰的問題請三思」，沒想到女學員依舊瘋狂輸出，表示停不停藥是主治醫生說的算，警告教練不要再發表這種不負責任又不專業的言論。

不少成員看不下去紛紛勸導，氣不過的她則持續在群組開轟，「雖然我很想叫你們閉嘴，不過沒關係」、「祝你們在道路駕駛的時候撞到人或車都好，因為我也想要看你們繳3000再考一次，總之加油囉」。也有人為她整理出處理方式，像是詢問原本的醫生減輕藥量、調整睡眠時間、到櫃檯詢問能不能調整考試時間或延期，不想露臉的話親自打電話到櫃檯詢問，也有人提醒「同學繳了學費就代表妳同意了駕訓班的考場規範，要考試的人那麼多難道要為了妳一個人更改嗎」，最後女學員又是喊被霸凌又是喊當面聊，最後不歡而散。

荒謬的行徑，讓大批網友看傻留言「這種撞到人，肯定都說是對方的錯」、「這種還是不要給她駕照比較好」、「拜託，如果精神狀況有疑慮，請不要發駕照給她」、「不來考就不要給她過啊，這麼簡單」、「別讓她考了吧？行走的殺人武器」、「有病就去看醫生欸，講話這麼沒禮貌的人，還是不要出來禍害別人，不要以為自己有病就最大」。

巨嬰 駕照 駕訓班

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