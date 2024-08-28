中秋節烤肉退流行？他懷念小時候連烤好幾天 網揭現實：早轉移陣地

烤肉是台灣人中秋節的固定活動，近日卻有網友發文，認為現在越來越少人在中秋節烤肉了，引起網友熱議。

原PO在PTT上以「中秋節烤肉為什麼越來越不流行？」為題發文，稱自己小時候的中秋節大家一定會烤肉，而且會連續烤好幾天。但是原PO發現，近幾年都沒有人烤肉了，大家不是去買現成的，就是吃炸雞或火鍋。這讓他好奇為什麼中秋節烤肉越來越不流行了，並詢問網友原因。

文章引來大量網友留言，不少網友表示自己還是有在烤肉的，「每年都有烤啊，哪裡不流行」、「我家每年都會家族聚會烤肉1到2天」、「沒有吧，我每年都烤，可能你北部人吧，南部人都會慶祝」、「每年厝邊頭尾都在烤」、「有嗎，我朋友跟家人還是揪爆欸」。

有網友認為現在沒人烤肉是因為食材成本太高，「太貴啊，海產不知道貴啥，便宜的都被大企業訂光了」、「自己買食材跟盤子一樣，超貴」、「食材太貴了啊」、「海島國家但海鮮貴到靠北，牛肉豬肉也沒日本便宜」。

也有網友認為是因為可以烤肉的地點減少，「很多地方都禁止烤肉了」、「就沒有透天厝，沒有地方烤啊」、「因為公園禁止烤肉，現在人又多住大樓」、「租屋族沒地方烤肉」。

更多網友表示，其實烤肉還是有在繼續，只是從戶外轉移到燒肉店裡，「還是很多吧，有的改去燒烤店而已」、「還是在烤啊，去店裡烤而已」、「真的很麻煩，花錢提早去吃燒肉吃到飽爽多了」、「很麻煩又熱又有蚊子，直接去店裡吃」、「哪有不流行，只是從戶外改成烤肉店」、「要烤去燒肉店烤，沒冷氣你自己待外面」。