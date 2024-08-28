北捷男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

人有三急，但尿急的時候，這種廁所設計你可以接受嗎？一名網友在Threads上發文抱怨，自己在台北捷運南京復興站想上廁所，卻看到廁所小便斗是「一條龍」設計，人與人之間只有小小的隔板可以維護殘存的隱私，過度「坦承」的荒謬設計讓他忍不住大喊「是什麼鄉下嗎」，並隨文附上照片，貼文曝光吸引許多網友紛紛前來朝聖，還有不少人分享自己遇過的奇葩設計。

圖片中可以看到有別於一般男廁，這間廁所會將所有人的尿液匯集在排水溝再一併排除，而兩人之間只用一個小小的擋板做區隔，讓原PO根本尿不下去。貼文一出吸引不少網友回應，「這是直接尿在牆面上噴自己又流到鞋子上面嗎？還超沒隱私」、「從來不知道男生這麼可憐」、「不小心還會噴到鞋子」，還有不少人分享自己遇到的奇葩廁所「你該看看澎湖海生館的廁所，在小便斗前裝鏡子」，也有人貼出台南轉運站連隔板都沒有的便斗設計，和一整排只有蹲式馬桶的開放空間。

貼文下也有網友補充這種設計在國外其實很常見，「德國也有這種，甚至還沒中間擋板，有什麼不好的嗎」、「美國一些相對比較舊的比賽場館或加油站也都沒擋板，原因如果加擋板能放的小便斗就不多」、「 我在澳洲的時候小便斗都長這樣」、「要感謝居然能在台灣感受日本環境」。還有人解釋其實這種設計非常方便清潔，也對身高較矮的小孩更加友善，並稱讚「你尿過就知道反而小便斗更容易噴到邊邊濺出來，這種超滑順的」。