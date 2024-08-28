快訊

避免混淆 柯文哲明記者會聚焦政治獻金案不談京華城

百里侯熱身／李四川是新北必勝人選？選舉經驗藍最擔憂

爛帳就算燒不到柯文哲 撇清京華城圖利案恐不易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

聯合新聞網／ 綜合報導
一般常見的男廁小便斗設計。 示意圖／Ingimage
一般常見的男廁小便斗設計。 示意圖／Ingimage

人有三急，但尿急的時候，這種廁所設計你可以接受嗎？一名網友在Threads上發文抱怨，自己在台北捷運南京復興站想上廁所，卻看到廁所小便斗是「一條龍」設計，人與人之間只有小小的隔板可以維護殘存的隱私，過度「坦承」的荒謬設計讓他忍不住大喊「是什麼鄉下嗎」，並隨文附上照片，貼文曝光吸引許多網友紛紛前來朝聖，還有不少人分享自己遇過的奇葩設計。

圖片中可以看到有別於一般男廁，這間廁所會將所有人的尿液匯集在排水溝再一併排除，而兩人之間只用一個小小的擋板做區隔，讓原PO根本尿不下去。貼文一出吸引不少網友回應，「這是直接尿在牆面上噴自己又流到鞋子上面嗎？還超沒隱私」、「從來不知道男生這麼可憐」、「不小心還會噴到鞋子」，還有不少人分享自己遇到的奇葩廁所「你該看看澎湖海生館的廁所，在小便斗前裝鏡子」，也有人貼出台南轉運站連隔板都沒有的便斗設計，和一整排只有蹲式馬桶的開放空間。

貼文下也有網友補充這種設計在國外其實很常見，「德國也有這種，甚至還沒中間擋板，有什麼不好的嗎」、「美國一些相對比較舊的比賽場館或加油站也都沒擋板，原因如果加擋板能放的小便斗就不多」、「 我在澳洲的時候小便斗都長這樣」、「要感謝居然能在台灣感受日本環境」。還有人解釋其實這種設計非常方便清潔，也對身高較矮的小孩更加友善，並稱讚「你尿過就知道反而小便斗更容易噴到邊邊濺出來，這種超滑順的」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

北捷 廁所

延伸閱讀

小孩子忍不住了！媽媽讓他尿排水溝被公審 網相挺：已經做很好了

像整塊爛掉！妹子裸睡私密處「又燙又刺痛」 罪魁禍首是牠

北市校園反偷拍 竟用20年前設備

新北市57處公有路外停車場汙水接管完成 告別臭屎味

相關新聞

北捷男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

一名網友在Threads上發文抱怨，自己在台北捷運南京復興站想上廁所，卻看到廁所小便斗是「一條龍」設計...

中秋節烤肉退流行？他懷念小時候連烤好幾天 網揭現實：早轉移陣地

烤肉是台灣人中秋節的固定活動，近日卻有網友發文，認為現在越來越少人在中秋節烤肉了，引起網友熱議。

當米奇遇上佩佩豬…斗南市場驚見肥鼠爬豬肉攤「吃到飽」 驚悚畫面曝

傳統市場由於營業時間因素，送貨跟開攤時間會錯開，因此容易出現食安問題。有民眾目擊，在雲林斗南市場裡竟有老鼠在啃食豬肉攤上的豬肉，讓網友們驚嚇萬分。

喝慣無糖茶回不去了！他喝有糖喊難喝 眾人有同感：嚐一口就甜到想吐

在台灣飲料店密度高，每走幾條街就會有一間飲料店，選擇也相當多。一名網友原本都喝有糖飲料，後來換成無糖後再喝有糖飲料後認為很難喝，於是想問問大家，「大家平時有喝無糖茶的習慣嗎？」。

像整塊爛掉！妹子裸睡私密處「又燙又刺痛」 罪魁禍首是牠

不少人睡覺時有裸睡的習慣，不過近日有女網友洗完澡，沒穿衣服就直接躺床睡覺，沒想到私密處感覺癢癢的，最後甚至像整塊爛掉...

細節曝光被當盤子？日本早餐「沙拉+吐司套餐」232元 網嘆：台北更貴

日圓匯率維持低檔，加上航線復甦，日本遂成了台灣人出國旅遊頭號選項。一名網友在PTT分享一頓要價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。