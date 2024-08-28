喝慣無糖茶回不去了！他喝有糖喊難喝 眾人有同感：嚐一口就甜到想吐

在台灣飲料店密度高，每走幾條街就會有一間飲料店，選擇也相當多。一名網友原本都喝有糖飲料，後來換成無糖後再喝有糖飲料後認為很難喝，於是想問問大家，「大家平時有喝無糖茶的習慣嗎？」。

一名網友在PTT「女孩板」發文，他平常有喝無糖茶的習慣，像是無糖綠茶、無糖紅茶等等，但他發現從有糖飲料換成無糖飲料後，現在喝到有糖飲料就會覺得很難喝，「會覺得也太甜了吧」，於是想問問是否有推薦哪家飲料店的無糖茶，引起不少熱烈討論。

網友紛紛表示，「無糖好喝」、「喝無糖20年以上了，現在喝正常珍珠奶茶都覺得有點噁心」、「無糖喝習慣後，只要喝到微糖舌頭立馬能探測到，星冰樂更是嚐一口就甜到想吐」、「我以前只喝全糖，後來喝了8年無糖茶後，現在無法再喝含糖飲料了」、「有糖飲料現在喝真的超噁」、「我也是，改掉習慣以後覺得以前怎麼喝下全糖啊…推烏弄阿里山金萱」、「無糖茶才能喝到茶的甘甜」。

有網友則認為，「無糖喝了10年，偶爾喝到有糖的還是很爽」、「茶一定要無糖，但超甜星冰樂也可以」、「就連喝珍奶我也會無糖」、「能接受有糖飲料像是翡翠檸檬那類的，但是不能接受有糖茶」、「久久喝一次有糖，蠻爽的」、「有些無糖很澀，既然要喝了就會點個一分，不要常喝就好，現在喝3分都覺得很甜XD，年輕時半糖都沒感覺」。

不過，有網友則認為無糖茶自己泡就好，「去茶莊或茶葉產地買茶葉自己泡最爽，飲料店只是買方便罷了」、「都喝自己泡」、「無糖茶大部分都自己泡了，就算想喝甜的也只能微微糖」、「鮮自然的無糖青茶，我覺得還滿好喝的」、「喝習慣無糖之後真的無法喝有糖，前陣子喝到南海茶道（手搖店）的梨山春很驚艷，真的是現泡茶」。