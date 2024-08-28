當米奇遇上佩佩豬…斗南市場驚見肥鼠爬豬肉攤「吃到飽」 驚悚畫面曝

傳統市場由於營業時間因素，送貨跟開攤時間會錯開，因此容易出現食安問題。有民眾目擊，在雲林斗南市場裡竟有老鼠在啃食豬肉攤上的豬肉，讓網友們驚嚇萬分。

一名網友在臉書社團「爆料公社官方專屬」貼出一段影片，只見市場內的豬肉攤上擺放2隻切開的豬，然而豬肉上竟有3隻肥鼠像在享用「自助餐」，不斷瘋狂啃食豬肉，畫面相當驚悚，讓發文網友笑說，「米奇與佩佩豬的邂逅，斗南市場的豬肉攤！先餵飽米奇再說！」。

影片曝光，網友們也紛紛看傻眼，「賣豬肉都知道這樣的事，還有貓會來吃」、「菜市場要沒老鼠應該很難，但是豬肉這樣丟著不管，批發商很扯、豬肉攤沒處理也很扯」、「如果不是又賣給不知情的消費者，然後又吃下肚，難保不會吃壞肚子」、「呆丸東西好吃的秘密被發現了」。