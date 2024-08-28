像整塊爛掉！妹子裸睡私密處「又燙又刺痛」 罪魁禍首是牠

不少人睡覺時有裸睡的習慣，不過近日有女網友洗完澡，沒穿衣服就直接躺床睡覺，沒想到私密處感覺癢癢的，最後甚至像整塊爛掉，尿尿還伴隨強烈的刺痛、灼燒感，才發現是「隱翅蟲」惹的禍。

該名網友在Dcard分享，她一開始只是感覺癢癢的，原以為只是私密處細菌感染，放著就會好，隔天她卻發現情況沒有好轉，擦了細菌消炎藥，怎料第三天她的情況越來越嚴重，「下面就很像要爛掉，尿尿的時候會非常刺痛，很像要燒起來的感覺，且那個噴的範圍很大，完全都沒辦法避開」，最後她在床上找到隱翅蟲的屍體，讓她崩潰直呼「是多衰才會遇到」。

得知病因後，她馬上就醫治療，醫生表示只要按時服藥，過陣子就會好了，也提醒只要有樹的地方都會有隱翅蟲，大家要小心一點。

文章曝光，網友們分享自己的經驗，「天啊好慘，不過隱翅蟲不會咬人，應該是沒注意到然後壓到接觸到體液了，現在夏天很容易有隱翅蟲，可以噴有尤加利跟薄荷的精油在床附近」、「我之前也有大腿根部被弄到過，差點就弄到私密處了，之後塗藥塗超久，中間還結痂流膿超級痛」、「我有鼠蹊部被隱翅蟲噴到過…在皮膚科脫褲子給醫生看」。