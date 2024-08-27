細節曝光被當盤子？日本早餐「沙拉+吐司套餐」232元 網嘆：台北更貴

日圓匯率維持低檔，加上航線復甦，日本遂成了台灣人出國旅遊頭號選項。一名網友在PTT分享一頓要價1050日圓（約新台幣232元）的早餐，不過眼尖鄉民發現明細上柳橙汁的價格不對勁，大嘆「那果汁真是盤子」。

一名網友在PTT以「這早餐要1000円 盤嗎？」為題發文，只見原PO張貼的照片有一大盤沙拉、一杯濃湯、一碗奶酪與果醬，此外還有一整塊方形烤土司與一杯柳橙汁，搭上最近台灣國內旅遊物價話題，原PO反問「一頓早餐要1050日圓，是否太盤？」

貼文曝光後引起眾多網友討論，有人認為原PO分享的1千日圓左右的豐盛早餐十分划算，「1頓早餐才1000日圓，超便宜好不好」、「台灣至少150（元）以上吧？考量日本的薪資水準高於台灣，這價位很便宜」；但有眼尖鄉民發現明細上柳橙汁的價格異常昂貴，「貴在柳橙汁，去掉的話超便宜」、「一杯就要500（日圓）？被騙了」、「那果汁真是盤子」、「如果不喝果汁很划算吧」、「都是便宜食材笑死，自以為賺到嗎？」、「這樣要台幣230（元）左右，還是很貴」。

此外，還有人表示同樣套餐換成台北店家賣可能更貴，「台北早午餐店這樣都要300（元）了」、「這個套餐你在台北早午餐店點看看，沒300（元）以上我輸你」、「台北這種輕沙拉套餐隨便250（元）起跳」。