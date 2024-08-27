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高GDP假象？南韓YTR介紹台灣月薪遠低日韓 台灣人嘆：無法反駁
新冠疫情趨緩後，越來越多外國人到台灣旅遊，一名南韓YouTuber近期拍影片介紹台灣，提及台灣人均GDP雖然高過南韓及日本，但台灣平均月薪卻遠低於南韓及日本。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「韓國人：台灣薪水很低」為題發文，指出有南韓YouTuber介紹台灣，提到台灣人均GDP為34432美元，比南韓34165美元、日本33138美元都還高，但台灣的平均月薪僅新台幣45496元，遠遠落後南韓70834元、日本78277元。
該名南韓YouTuber將影片發布後，底下也有不少南韓網友紛紛表示「台灣基礎建設落後像是90年代的南韓」、「交通落後一堆摩托車」、「人均GDP只因台積電而成長，除去半導體產業很難追上南韓」、「上班族薪資很低」。
貼文一出後，不少台灣網友感嘆「討厭韓國，但講的是事實」、「他們一定覺得奇怪，明明台灣GDP贏他們，為什麼薪水跟建設都比不上韓國」、「台灣就交通跟低薪地獄啊」、「消費跟台灣差不多，但薪水大概台灣的兩倍」、「是沒錯，不過韓國貧富差距更大」、「台灣薪水真的遠低於同等人均GDP國家啊」。
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