熟悉景色沒了…IKEA狠招「手掌不能再比中指」 照片曝光吸萬人朝聖

IKEA販售許多經濟實惠的傢俱，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，IKEA的原木色手掌擺飾，經常被民眾掰成中指，但近期卻發現，食指及中指都被店員綁上束帶，再也不能「比中指」。貼文曝光後，吸引5萬人朝聖按讚。

這名網友在社群平台「Threads」分享2張照片，表示IKEA販售的原木色手掌，食指及中指已被店員綁上束帶，讓他直言「IKEA現在不讓人舉中指了！」。

貼文一出後，引起5萬人朝聖按讚，不少網友表示「這樣我就失去了每次去IKEA必定會看到的風景」、「IKEA店員表示困擾」、「以後去IKEA少一個樂趣啦」、「沒想到居然有人跟我一樣，去逛IKEA都在幫擺設比中指」、「這樣去IKEA要幹麻？」。

不過，有眼尖網友實際到IKEA逛一圈，發現有漏網之魚，紛紛回應「新莊店被我發現兩個沒綁的」、「青埔的還可以」、「新莊的還可以玩」。