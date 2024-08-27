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夯劇看完一頭霧水 「估咩」、「YYDS」啥意思？年輕人給出正確解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，看完《正港分局》後，最大的疑問就是「YYDS」和「估咩」到底是什麼意思？示意圖／ingimage
一名網友分享，看完《正港分局》後，最大的疑問就是「YYDS」和「估咩」到底是什麼意思？示意圖／ingimage

台劇《正港分局》在Netflix上線後，迅速登上排行榜第一名！劇中出現不少諧音梗和Z世代用語，對此，一名網友分享，看完《正港分局》後，最大的疑問就是「YYDS」和「估咩」到底是什麼意思？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads表示，看完《正港分局》後，最大的謎團是「YYDS」跟「估咩」到底是什麼東西？直言猜成語和不要寫錯字，實在容易多了。

貼文一出後，釣出一票年輕網友解答，表示「YYDS是網路用語，代表『永遠的神』」，取自大陸漢語拼音「Yong Yuan De Shen」4字的第一個字母縮寫。「估咩」則是「Google Maps」的簡稱，話題引起熱烈討論。

此外，也有不少網友大嘆「Google map為啥不好好完整講，簡稱讓我很頭痛」、「真心覺得好好說話很難嗎？」、「好險有這一串，謝謝樓上的解答」。

Google Maps Threads

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