墾丁觀光區被罵爆 他問「到底惹到誰？」 網揭暗黑真相
墾丁因物價高昂，導致國旅人數下滑，引發不少爭議。對此，一名網友好奇，每個觀光區都有各自的亂象，但唯獨墾丁被瘋狂檢討，好奇問「墾丁是招誰惹誰了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「墾丁是招惹誰了？」為題，指出墾丁是陽光沙灘的代表之一，曾經有大量的遊客，但近期不斷有人提出墾丁亂象，包含陽傘佔位、食宿昂貴等，讓他好奇其他觀光區明明也有各種亂象，為何只有墾丁被集中檢討？
貼文一出後，多數網友都看不去，紛紛表示「好的體驗不一定會記得，但爛到不行絕對會記一輩子」、「墾丁交通問題很大，高雄開過去就要2小時，花這麼多時間體驗還不好，當然不會想再去」、「就單純頭冒太出來，不扁你扁誰」、「一定比例的遊客帶著怨氣離開，累積成風向」、「一堆人被當盤子，離開之後當然滿腔怒火啊」。
此外，也有部分網友點出問題，紛紛回應「吃住確實有便宜一點的選擇，但海灘、街道這種不處理就給人觀感很不好」、「住房率爛成這樣，業者也沒降價啊，自己沒心改進只會怪人不去玩喔」、「真的很多觀光區都有問題，最簡單的停車就一堆無良業者亂收費」、「墾丁是有點被批過頭了，但確實有很大的改善空間」、「海灘和街道亂是該改進，也才是重點」。
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