快訊

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

配合犯罪調查？Telegram創辦人被捕引發「言論自由監管」爭議

中職／悍將近17戰14敗教練團異動 陳連宏接任打擊教練

墾丁觀光區被罵爆 他問「到底惹到誰？」 網揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，每個觀光區都有各自的亂象，但唯獨墾丁被瘋狂檢討，好奇問「墾丁是招誰惹誰了？」。資料照，墾管處提供
一名網友好奇，每個觀光區都有各自的亂象，但唯獨墾丁被瘋狂檢討，好奇問「墾丁是招誰惹誰了？」。資料照，墾管處提供

墾丁因物價高昂，導致國旅人數下滑，引發不少爭議。對此，一名網友好奇，每個觀光區都有各自的亂象，但唯獨墾丁被瘋狂檢討，好奇問「墾丁是招誰惹誰了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「墾丁是招惹誰了？」為題，指出墾丁是陽光沙灘的代表之一，曾經有大量的遊客，但近期不斷有人提出墾丁亂象，包含陽傘佔位、食宿昂貴等，讓他好奇其他觀光區明明也有各種亂象，為何只有墾丁被集中檢討？

貼文一出後，多數網友都看不去，紛紛表示「好的體驗不一定會記得，但爛到不行絕對會記一輩子」、「墾丁交通問題很大，高雄開過去就要2小時，花這麼多時間體驗還不好，當然不會想再去」、「就單純頭冒太出來，不扁你扁誰」、「一定比例的遊客帶著怨氣離開，累積成風向」、「一堆人被當盤子，離開之後當然滿腔怒火啊」。

此外，也有部分網友點出問題，紛紛回應「吃住確實有便宜一點的選擇，但海灘、街道這種不處理就給人觀感很不好」、「住房率爛成這樣，業者也沒降價啊，自己沒心改進只會怪人不去玩喔」、「真的很多觀光區都有問題，最簡單的停車就一堆無良業者亂收費」、「墾丁是有點被批過頭了，但確實有很大的改善空間」、「海灘和街道亂是該改進，也才是重點」。

PTT 國旅 墾丁 沙灘

延伸閱讀

跟墾丁一樣…日本也有「盤子觀光區」！網狂點名人氣2地：當地人都不去

墾丁如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

墾丁陽傘亂象…墾管處PO影片「不敢拍全景」 網紅批：水有多深？

墾丁櫛瓜6片100被嫌貴！他曝士林夜市價格 網驚「洗白了」：做功德在賣？

相關新聞

墾丁觀光區被罵爆 他問「到底惹到誰？」 網揭暗黑真相

墾丁因物價高昂，導致國旅人數下滑，引發不少爭議。對此，一名網友好奇，每個觀光區都有各自的亂象，但唯獨墾丁被瘋狂檢討，好奇問「墾丁是招誰惹誰了？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

八方雲集為何稱霸鍋貼界？網揭四海遊龍關鍵缺點：先輸一半

鍋貼和水餃在台灣是常見的美食，對此，一名網友表示，八方雲集和四海遊龍曾並列連鎖店的龍頭，後來四海遊龍卻輸給八方雲集，好奇原因是什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

休旅車晃又暈…她不懂台人為何愛買 網曝真實心境：回不去了

台灣車輛密度高、常塞車，但買車被視為人生成就解鎖目標之一，仍有許多人希望能擁有一輛車。有網友提問，休旅車開高速很晃，坐後座容易暈車，為什麼台灣人那麼喜歡買休旅車？貼文引發熱議，「空間大」成為多數人選擇休旅車的理由，直言「開過就回不去了」。

餐飲業其實超噁？他曝用收完廁所的髒手送餐 網齊轟：麥牽拖

許多人在家懶的煮飯會選擇叫外送或直接到外面的餐廳用餐，近日卻有網友在Dcard上發文爆料，自己會用剛收完女廁垃圾的手幫客人送餐，也可能用整個禮拜沒洗的抹布擦盤，直言「做過餐飲真的不會想吃外食」，貼文一出西飲網有在底下討論。

全台掀「吉伊卡哇藏壽司之亂」！熱門關鍵字驚現「代吃、外帶」原因揭曉

與療癒系IP《吉伊卡哇（ちいかわ）》聯名推出扭蛋，為湊點數找代吃狂點「濃布丁」外帶 ，店員大嘆「很困擾」。

花蓮飯店雙人房「入住兩晚僅花18元」 照片曝光網驚：跪著看完

0403花蓮地震、凱米颱風重創東部，交通部觀光署祭出振興住房補貼方案，鼓勵民眾前往花蓮觀光。一名女網友分享，日前入住一家靠近花蓮火車站的文創旅館，雙人房住兩晚只要台幣18元，住過之後認為是可以一訪再訪的高CP值飯店，引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。