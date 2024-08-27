八方雲集為何稱霸鍋貼界？網揭四海遊龍關鍵缺點：先輸一半

鍋貼和水餃在台灣是常見的美食，對此，一名網友表示，八方雲集和四海遊龍曾並列連鎖店的龍頭，後來四海遊龍卻輸給八方雲集，好奇原因是什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「四海遊龍怎麼輸八方雲集的？」為題，指出當年八方雲集和四海遊龍剛出來時，兩家不分軒輊，並列鍋貼界兩大龍頭，後來四海遊龍卻輸給八方雲集，好奇原因究竟為何？

貼文一出後，不少網友直言四海遊龍用餐環境不佳，紛紛表示「四海遊龍以前看起來又舊又破」、「店面破舊髒，先輸一半」、「N年前四海遊龍看起有夠髒」、「以前四海遊龍的門面看起來昏暗，用餐環境不佳，近年不少門市翻新後，狀況好很多」。

若以口味來說，兩家店都有擁護者，四海遊龍派的網友指出「四海比較好吃，但是八方砸大錢裝潢看起來乾淨明亮舒服」、「四海煎得好吃，八方豬騷味超重」、「真的四海比較好吃」。而八方雲集派的網友則認為「八方就穩阿，店十年如一日口味，現包就是穩」、「八方牛肉麵好吃」、「四海就比八方難吃啊，市場做出選擇而已」。