墾丁櫛瓜6片100元挨轟！在地人曝農會驚人售價 他嘆：恆春人是無辜的

近期墾丁櫛瓜被爆出6片100元遭網友抨擊，業者急忙澄清，表示全台物價都上漲，不是只有墾丁單價特別高，還有網紅趁此話題熱度高，前去當地拍片實測。臉書粉絲專頁「橘貓的存股筆記」25日發布一張恆春農會櫛瓜售價的照片，不少網友才相信當地攤販並非故意調高售價，忍不住驚呼「真的很嚇人」。

「橘貓的存股筆記」在文章中寫道「這是Line社群社員今天分享的，恆春農會櫛瓜價格」，可以看到照片中2條櫛瓜就要價226元，售價令人咋舌。他表示因為最近下雨，加上恆春農作物、漁獲都是靠外地運送，所以食材價格才會大漲。同時難過表示，自己曾在花蓮生活過一段時間，能夠體會許多食材、燃料因為地處邊遠，運送成本都會增加，所以餐飲費用會比較貴也合理。文末提到「只想說恆春人是無辜的，不要一竿子打翻一條船」，提醒網友沒有親自去了解事實前，不要妄下定論，並難過喊道「自己的家鄉被攻擊，沒有人心裡會好受」。

文章吸引不少網友表示體諒，「墾丁是偏遠地區，網路上買家電、傢俱類的，都還要多收運費或是沒送」、「沒能力就自己買回家自己烤！乖喔！」、「可能不知道那邊攤販租金一個月多少」、「仔細看那發文的6片都是大片的，難道不用人事成本租金嗎？說真的買東西價格也要看一下」、「你不喜歡可以不用來，不用一竿子打翻一整艘船」。