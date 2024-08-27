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台人愛買休旅車？他指「虛榮心作祟」 網曝真實心境：回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
休旅車因空間大、視野佳，成為許多人購車首選。示意圖／ingimage
休旅車因空間大、視野佳，成為許多人購車首選。示意圖／ingimage

台灣車輛密度高、常塞車，但買車被視為人生成就解鎖目標之一，仍有許多人希望能擁有一輛車。有網友提問，休旅車開高速公路很晃，坐後座容易暈車，為什麼台灣人那麼喜歡買休旅車？貼文引發熱議，「空間大」成為多數人選擇休旅車的理由，直言「開過就回不去了」。

一位網友在「Dcard心情板」發文，表示不懂為什麼台灣人那麼喜歡買休旅車，覺得休旅車開高速公路很晃、底盤也不穩，坐後座又容易暈車，還因為車身高，常造成後車看不到紅綠燈及前方車況，真的讓人很火大，認為會買休旅車的人根本就是虛榮心作祟又自私。

貼文曝光引發熱議，「空間大」成為許多網友選擇休旅車的共同理由，留言「空間大，適合家族旅遊」、「開過大的就回不去了」、「載物空間吊打轎車」、「等你有了家庭你就知道了…」、「我純粹是舒適體驗，高個坐轎車真的不友善」。對於原PO說的暈車問題，有人建議「去試駕歐洲車，讓你顛覆休旅車很晃的想法」。

但也有人抱怨「休旅車超級擋後車視線」、「每個都說載家人小孩出遊方便，結果87%都是車上只有駕駛一個人，用途也只有上下班通勤而已」，而且「休旅車很多停車塔以及雙層電動停車格不能停」。

雖然兩派意見分歧，也有網友持平而論表示，「乘坐載物空間大，台灣地小人稠車價高，多數家庭只會購入一部車的情況下，休旅車功能性更能滿足一般家庭所需」、「雖然以駕駛人的角度來說，我很討厭休旅車，但不得不說偶爾我坐後座很放鬆，搬宿舍一台車就能搞定，要不是我爸一直抱怨腰痠背痛，不然我會更喜歡旅行車」、「對於有膝傷的我來說，坐房車真的很痛苦，休旅就沒這問題」。

休旅車

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