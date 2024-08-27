餐飲業其實超噁？他曝用收完廁所的髒手送餐 網齊轟：麥牽拖

許多人在家懶得煮飯會選擇叫外送或直接到外面的餐廳用餐，近日卻有網友在Dcard上發文爆料，自己會用剛收完女廁垃圾的手幫客人送餐，也可能用整個禮拜沒洗的抹布擦盤，直言「做過餐飲真的不會想吃外食」，貼文一出吸引網友在底下討論。

原PO表示就算員工私底下非常不衛生客人也不會知道，甚至會給5星好評，強調做過餐飲真的不會想吃外食，就算是高級餐廳也是。

貼文曝光不少網友在底下澄清「要看老闆吧，我們店超乾淨的」、「以偏概全，把所有餐飲拉下水」、「並沒有這樣，我做餐飲碰到垃圾一定一定會洗手後才去做餐點的地方」、「是因為有你在才噁的，麥牽拖」。

不過也有不少餐飲業人士留言曝光從業實際情況，「想洗手都被狂噴動作慢」、「洗碗機根本洗不乾淨，洗出來油油的還卡菜渣米飯」、「食材用一個盒子裝著就放地板上，還有蟑螂在地上爬」、「很多餐飲業洗碗盤都要求洗很快導致碗盤沒有徹底洗乾淨，特別油或卡硬渣的那種」、「有戴手套的是最髒的，因為如果是徒手碰髒東西一定會想洗手，如果戴手套根本不care 」。