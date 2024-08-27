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全台掀「吉伊卡哇藏壽司之亂」！熱門關鍵字驚現「代吃、外帶」原因揭曉

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翻攝IG／那個女生Kiki
翻攝IG／那個女生Kiki

翻攝IG／dachuuu_food

最近是不是被社群上吉伊卡哇的壽司扭蛋洗版了？連鎖迴轉壽司店「藏壽司」與日本人氣IP《吉伊卡哇（ちいかわ）》推出了18款扭蛋，活動於8月23日正式開跑後便吸引了大批民眾前往朝聖，連多位網紅像是那個女生 Kiki、唄姬、安啾都紛紛到場，不過大量的人潮卻造成了「吉伊卡哇壽司之亂」，不僅出現了高價的代吃服務，因為吃不下只好外帶的亂象也讓店家相當困擾。

藏壽司聯名總登上熱議話題　定期造成「藏壽司之亂」

翻攝／藏壽司官方IG

藏壽司過去就曾與許多高人氣的動漫角色或卡通人物合作過，像是BT21、三麗鷗、柯南、卡娜赫拉等IP推出多款扭蛋，每次聯名都能在社群上造成話題並吸引大批民眾到店朝聖，這次則與日本知名漫畫系列《吉伊卡哇（ちいかわ）》合作聯名，吉伊卡哇可說是近年來最成功的角色IP之一，推出的各種周邊產品都能銷售一空，人氣更席捲了全亞洲。

藏壽司這次推出的18款限定扭蛋包含了5款吊飾、8款徽章與5款紙膠帶，每款造型都結合了吉伊卡哇與壽司的形象，只要吃滿5盤就可以獲得1次抽獎機會，身為吉伊卡哇狂粉的民眾紛紛相揪好友到場狂嗑，連知名網紅安啾、那個女生 Kiki、唄姬也都有前往朝聖，活動僅開跑三天讓藏壽司每間分店排滿了人潮，掀起一股全台的「吉伊卡哇壽司之亂」，不過卻因此造成出許多亂象。

翻攝／藏壽司官方FB

網友提供專業代吃服務　定期發生的「藏壽司之亂」

網路溫度計DailyView》

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「藏壽司」近一個月熱門關鍵字，可以看到代吃、外帶、打包等亂象相關字詞，可見藏壽司雖然能透過推出知名IP的扭蛋活動獲得極高的熱度，卻同時也衍伸出多種社會亂象，經常造成各式各樣的「藏壽司之亂」。

近日有多位網友趁著這股亂潮，在社群平台Threads發文提供代吃服務，依照5盤的倍數統整出精確的計費方式並保證全程錄影，網友們紛紛表示想報名參加，「這是什麼爽缺」、「能不能也聘我，價格隨你開」、「好特殊的業務開發」、「竟然真的有這種代吃服務」。除此之外，有的顧客為了想湊齊扭蛋數便狂點「濃布丁」，就算吃不下也可以打包帶走，更有網友發明出「濃布丁」的隱藏吃法，將布丁帶回家冰在冷凍庫就可以變成消暑又好吃的「布丁雪糕」。

翻攝／Threads

為湊扭蛋點數狂點「濃布丁」打包外帶　不符規定造成店家困擾

翻攝Threads／hahahaflower

但事實上，這樣的外帶方式已經違反了藏壽司的用餐規定，有位網友PO文表示許多人學會點布丁戰術後，導致「濃布丁」的品項提早完售，讓真正想吃濃布丁的人點不到，此文也引出藏壽司的店員有感回應，「終於有人講了！身為員工真的很需要這樣的宣導，知道很多人想抽扭蛋，但是這樣會讓我們超級困擾，因為如果客人帶回去結果路上沒有保存好，吃壞肚子會有爭議，而且確實會影響到其他客人」，實際查詢藏壽司的官網上，確實有明確地寫上「目前未提供顧客內用後打包的服務」，因此這樣的點餐方式其實是不合規定的，另外還有網友表示自己並非吉伊卡哇的粉絲，到藏壽司用餐後，卻被隔壁的人詢問是否可以索取盤子，覺得相當莫名其妙，這股熱潮似乎為店家與其他顧客造成了不小的困擾。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月26日至2024年08月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『藏壽司』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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