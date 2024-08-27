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花蓮飯店雙人房「入住兩晚僅花18元」 照片曝光網驚：跪著看完

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花蓮飯店雙人房「入住兩晚僅花18元」 照片曝光網驚：跪著看完

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮旅宿住房率低迷，觀光署推出「不分平假日皆補助1000元」誘因，期望能夠振興旅遊。示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
花蓮旅宿住房率低迷，觀光署推出「不分平假日皆補助1000元」誘因，期望能夠振興旅遊。示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

0403花蓮地震、凱米颱風重創東部，交通部觀光署祭出振興住房補貼方案，鼓勵民眾前往花蓮觀光。一名女網友分享，日前入住一家靠近花蓮火車站的文創旅館，雙人房住兩晚只要台幣18元，住過之後認為是可以一訪再訪的高CP值飯店，引發討論。

原PO在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文指出，日前帶著家人前往花蓮旅遊，投宿某家飯店入住雙人房的房型，飯店有提供停車位，在不包含早餐的情況下，住兩晚只花了台幣18元。

原PO說明，自己和同行家人都有使用花蓮住宿補助，在每房補助1000元、且1人限用1次補助的情況下，住兩晚原本需要負擔房價2018元，扣除2000元後，實付僅18元。倘若房客要加購早餐，則每人要再給100元，車位的部分則是飯店不幫忙保留，旅客先到先停。

原PO分享，飯店的大廳有小餅乾、小糖果、咖啡、奶茶、可可、烏龍茶等零食飲品可供享用，且都是無限量供應，也有一些小玩具例如彈珠台可以玩。此外，地下室的交誼廳有卡拉ok、桌遊、Switch等設備可以免費租借，至於電視、兒童玩具、球池、書籍等，都讓房客自由使用。飯店頂樓還有盪鞦韆、椅子，讓房客坐著看風景。

原PO透露，自己是二度造訪同一家飯店，住宿的觀察心得是房間冷氣會涼，寢具跟環境的清潔度都不錯，「除了沒有浴缸，其它完全沒什麼可以挑剔的，是可以一訪再訪的高CP值超優質飯店」，且離花蓮火車站很近，走路大約五分鐘。

貼文一出，不少網友表示，「台灣真的有很多認真經營、貼心服務、價錢又不貴的旅宿和餐廳業者，可惜都被那些無良撈錢業者給破壞名聲」、「兩晚2018，等等我，我從墾丁再開一下車就到花蓮了」、「可以用這麼便宜的價格住宿真是很不錯，飯店值得讚美」、「真的很厲害欸」、「18元…天啊跪著看」。

今年花蓮遭受到地震和凱米颱風重創後，交通部觀光署祭出振興住房補貼方案，自由行住宿每房1000元補助，每人限用1次。本（8）月15日，觀光署加碼宣布住房補助改為每月1人1次，即9月1日至11月30日，每人每月均可再申請1次每房1000元花蓮住房補助，以期達到讓遊客願意「一來再來」的振興目標。

0403花蓮大地震 飯店

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