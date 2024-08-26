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戴口罩仍頻感冒！她懷疑在這感染因一類人最危險 網狂點頭：超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，自己前幾個禮拜確診，今天又突然重感冒，她認為是因為通勤的時候有人確診卻不佩戴口罩才傳染給她，令她相當煩躁。示意圖／ingimage
一名網友抱怨，自己前幾個禮拜確診，今天又突然重感冒，她認為是因為通勤的時候有人確診卻不佩戴口罩才傳染給她，令她相當煩躁。示意圖／ingimage

新冠疫情逐漸趨緩，口罩政策也配合解除，然而政府依然建議民眾在人多的場合或是自己有感冒症狀時佩戴口罩。一名網友在Dcard發文抱怨，自己前幾個禮拜確診，今天又突然重感冒，她認為是因為通勤的時候有人確診卻不佩戴口罩才傳染給她，令她相當煩躁，在標題寫下「煩死了，搭捷運一直被感染」，文章發布後吸引許多網友產生共鳴。

原PO在文章中表示自己從暑假開始一直搭捷運通勤，前幾個禮拜才剛確診痊癒，今天又突然重感冒，超級不舒服。她補充自己認為確診很大的可能是在捷運上被感染，因為當時在捷運上聽到一堆人咳嗽，還沒戴口罩。而這週一搭捷運的時候，又有連續三個人坐她隔壁，不但不斷咳嗽和流鼻涕還沒戴口罩，讓她覺得今天的感冒就是被他們傳染的。

原PO表示真的覺得很困擾，她認為捷運的環境真的很差，明明她口罩都有戴好，還是三不五時就被傳染，並表示生病是真的很不舒服，想詢問有沒有類似經驗的人能分享「加強防禦的方法」。

文章發布後讓許多通勤族表示非常認同，「狂咳還不戴口罩的人真得很討厭，我都會儘量往別的車廂移動，但有時候太擠出不去，頻頻受到咳嗽攻擊」、「最近咳嗽的人真的好多，尤其咳越大聲的人越不戴」、「我還遇過有戴口罩，但咳嗽瞬間會拿下口罩來咳的老人」、「完全懂！之前太熱想說那就拿掉口罩吧，結果立刻重感冒」、「咳嗽不戴口罩的人都給我去騎車」。

也有網友提供原PO實用建議，「早點睡、吃水果、提升抵抗力」、「要不要試試看N95口罩？妳會發現超級有用」、「覺得帶酒精出門不錯，我還會隨時攜帶維他命C口含錠」、「回家一定先洗手」。

捷運 新冠肺炎 通勤族

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