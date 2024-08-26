男友習慣用飲料漱口 她崩潰喊「超噁！」掀網友兩極論戰

你飯後有漱口習慣嗎？不少人用完餐後習慣使用牙線或是利用清水漱口，不過用「飲料」漱口你可以接受嗎？一名網友在Dcard發文分享，她的男友每次喝飲料或水都會先含在嘴裡漱口，然後再吞下去，這動作讓她非常難以接受，在標題寫下「可以接受另一半用飲料漱口嗎」，並在文章中直呼「真的覺得超噁」。

原PO表示由於男友漱口的聲音很大她才發現，因這行爲令她感到不適所以有請男友停止，但男友對她說是媽媽教他可以這樣順便清潔口腔。原PO認為通常都是用漱口水或水漱一漱再吐掉，直呼「哪有人吞回去的啦」，況且男友用的還是飲料，她補充男友常常拿她的飲料去喝，然後在她旁邊很大聲的漱口吞下去。

這樣的行徑讓第一次看到的原PO覺得非常震驚，她也曾想買漱口水給男友卻被拒絕，文章吸引網友兩極討論，部分人與原PO一樣覺得難以接受，「隨便拿什麼東西漱，我不能接受的是漱完吞下去」、「我也覺得好噁，吐出來還能理解，吞下去真的是…」、「知道有人習慣這樣，但我個人覺得很噁心」、「飲料漱口是準備給細菌住嗎」、「為何不帶牙線，還是牙間刷」、「不懂為什麼拿飲料漱口，感覺越漱越髒，也不懂為什麼吞下去」。

但文章也釣岀不少和原PO男友有一樣的習慣的網友表達想法，「糟糕，我都這樣做餒」、「一杯開水潄完喝掉也沒差阿，不就你剛剛吃的東西而已」、「我還會拿清湯漱口哈哈哈哈」、「吞下去會怎麼樣嗎？本來就在你口腔了」、「我不管喝什麼都會漱」。