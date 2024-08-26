新手上路越開越緊張！她懷疑自己沒天份想放棄 網建議：直接上高速

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聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己在努力練習開車，但每次都很緊張，不禁懷疑自己是不是沒有開車的天份。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己在努力練習開車，但每次都很緊張，不禁懷疑自己是不是沒有開車的天份。圖／ingimage

對不常開車的人來說，每次坐上駕駛座都是一件讓人緊張的事。近日有網友發文，表示自己在努力練習開車，但每次都很緊張，不禁懷疑自己是不是沒有開車的天份。

原PO在PTT以「新手駕駛克服上路」為題發文，表示自己雖然拿到駕照多年，但一直搭大眾運輸通勤，直到最近工作地點變動才下定決心要練習開車。

由於不敢自己上路，原PO都是找男友或朋友一起開車，但他們都是開車老手，無法理解原PO身為新手的困擾，還一直念，害原PO越開越緊張。

目前原PO自認有以下這些問題：首先是車速太慢，尤其是轉彎時會放慢不敢加速，很容易被後車按喇叭。其次是害怕變換車道，並且會因為害怕，所以都先靠右讓人超車。再來是不認路這個問題，但原PO認為自己只要多開應該就能克服。

原PO表示自己每次開車都被說是拿雞腿換駕照的，說她開這樣「不如不要上路」，讓她懷疑自己是不是真的沒天份。原PO也在考慮是否應該放棄開車，留給用路人安全，自己之後騎機車通勤比較好。

文章引來大量網友留言，不少人建議原PO找專業的教練，「直接找道路駕駛的教練練車」、「過來人經驗，不要找家人練，找專業道路駕駛教練，他們才會知道新手不敢上路的點」、「推找專業的教練陪練」、「換個陪練的人，你本來就緊張，被罵只會更緊張」。

也有網友建議找人少的時段或路段練習，熟悉之後再挑戰尖峰時段，「找半夜沒車的時候，一直練習，路邊停車也練」、「找車比較少的路段多練習，熟悉路段後邊開邊修正發現的缺點」、「人少的時段練車，習慣車子後再去尖峰時段開，練就人車合一就可以了」

還有網友建議原PO直接挑戰高速公路，「要練車高速公路會比你想得簡單很多」、「高速公路真的比較好開啊…平面要顧及不少事情」、「高速公路比平面道路安全多了，平常街上要注意的狀況超多好嗎？高速公路你龜在外線只要注意後方有沒有大車逼你就好」。

PTT 教練 車道 駕照 高速公路

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