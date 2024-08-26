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有那麼缺？黑衣女子狂按麥當勞洗手乳「打包」 她傻眼：這也能外帶

聯合新聞網／ 綜合報導
黑衣女子狂按麥當勞洗手乳。 圖擷自臉書社團「爆料公社二社」
黑衣女子狂按麥當勞洗手乳。 圖擷自臉書社團「爆料公社二社

洗手乳也偷？一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發布影片，是一名女子正在「打包」麥當勞的洗手乳，看到這一幕讓她忍不住直呼「跨張了捏！連洗手乳都可以外帶了」。

原PO於24日前往彰化北斗的一間麥當勞，恰巧看到一名全身穿黑色的女子正賣力的按壓洗手檯上方的洗手乳至自備的塑膠袋中，誇張的行徑讓她相當傻眼。

影片曝光後吸引不少網友熱烈留言，「報警，這是偷竊」、「唉！有窮到了這樣的地步嗎」、「社會真是無奇不有」、「台灣人有這麼難了嗎」、「就這種人貪小便宜，害現在廁所衛生紙超難抽」、「只要她不尷尬，尷尬的就是他人」。

不過也有人體諒女子，相信她也是逼不得已「可能真的有困難」、「說不定人家家裡很困難需要，需要多用包容的角度去想」。

偷竊 廁所 麥當勞

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