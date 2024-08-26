墾丁櫛瓜6片100被嫌貴！他曝士林夜市價格 網驚「洗白了」：做功德在賣？

最近墾丁話題眾多，YouTuber儒哥親自實測，一盒6片裝的櫛瓜竟要價100元，引起網友眾怒，事後店家無奈回應是因為颱風導致菜價上漲所致。對此，有網友表示，士林夜市串燒店的櫛瓜一串4片賣35元，不少人認為「是做功德在賣？」、「謝謝幫士林夜市洗白」。

網友在PTT發文指出，突然一時好奇想搜一下士林夜市櫛瓜賣多少，結果居然在一個有座位和冷氣的串燒店內，找到了一串4片的櫛瓜只要賣35元，比了一下和墾丁的厚度和大小好像差不多，直呼「是做功德在賣的嗎？」

不少內行人透露因為北部是櫛瓜產地，所以相對便宜，「北部的直送比較便宜」、「產地有在貴的嗎」、「士林怎麼跟墾丁比…」、「因為是從北部批發」、「不用送到南部，少了運費啦」、「產地和非產地的差別啊」、「墾丁老闆說櫛瓜是北部運下來的」。

也有人表示，「想不到士林夜市也有被說便宜的一天，笑了」、「謝謝墾丁幫士林洗白」、「士林被震撼教育過， 學乖了」、「想不到士林也有便宜的東西」、「墾丁的物價贏過士林了太神了」、「這價錢真便宜，老闆會不會賠死」。