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電梯樓層也能自動感應！她初次使用喊新奇 設計者團隊現身說原理

聯合新聞網／ 綜合報導
電梯示意圖。圖／ingimage
電梯示意圖。圖／ingimage

現在越來越多的物品開始應用免接觸技術，如自動門、自動沖水馬桶，近日有網友發現連電梯都有免接觸選擇樓層的功能，讓她備感驚奇。

原PO在Dcard以「不用觸碰也能按電梯樓層」為題發文，表示自己在醫院發現了這個裝置，按鍵上方的圖示顯示，使用者只需要用手指指著樓層就能自動感應，原PO照著圖示上的方式嘗試了一下，沒想到真的成功了，過程中完全沒有碰觸到電梯按鈕。

原PO本來只知道有些公共廁所有感應沖水裝置和開關門裝置，這是她第一次發現電梯樓層也可以感應，之前在北部的醫院或百貨公司也沒有看過。她也好奇有沒有其他網友用過這類非接觸AI感應電梯。

文章引來不少網友留言，一些網友表示自己有用過，「101有很久了，但觀察下來大家都還是會直接按」、「清大圖書館的電梯好像已經有一兩年了？」、「疫情那時候，很多醫院的電梯都有改成感應式的」、「現在好像有聲控的，上個月去署苗（衛生福利部苗栗醫院）發現的，超酷」。

有網友擔心這不利於視障人士使用，「盲人表示，你們不按我還是要按啊！」、「實體按鍵被蓋板蓋起來了，盲人摸不到凸字」、「這樣視障朋友怎麼辦」。

還有網友對電梯的感應設置提出疑慮，「如果電梯擠滿人，剛好有人卡在3-5公分的距離…會不會每層樓都按呀」、「當電梯很擠時，有人靠在那個角落，全部樓層都亮了」、「一次只能一隻手指嗎？如果想要5、6樓可以一次用兩隻手指比嗎」、「要是手指不小心靠太快會不會變成6、7、8樓都感應到」。

還有網友開始討論裝置的原理，「這個不見得可以稱作AI，如果只是每個按鍵加上測距的，或是提高電容靈敏度（不太可能），就是一般電梯升級而已」、「我覺得比較像單純的紅外線測距。這要是每個按鈕都裝攝影機去跑辨識的話，成本應該會太高」、「就是個感應器而已」。

文章也引出了設計者親自說明，原來這部電梯是清華大學的團隊製作的，「這是我們實驗室做的，我們學校的圖書館跟台積館也有裝。我有實測過，就算站在旁邊，按鍵也不會被觸發喔，因為是用異質感測器（安裝在電梯面板的正上方）搭配自己寫的演算法，不是用紅外線。AI的部分是真的啦」。

AI Dcard 清華大學 視障人士 電梯

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