漢堡王公告「電子票券」不能截圖換！他疑惑用意 內行解答：不給蹭

數位支付普及時代，許多店家祭出「電子票券」。不過近日有網友疑惑，為何連鎖速食漢堡王要在櫃檯特地公告「所有電子票券皆不能截圖兌換」，店員只要刷過條碼，不就能知道商品是否被換過了嗎？這樣也不必擔心重複使用的問題。貼文曝光後，底下網友也為其解答。

原PO在threads發文指出，超商、麥當勞、肯德基、星巴克到處都能用電子票券，而他為了省時間，會到櫃台點餐前就先截圖條碼畫面，這樣輪到自己點餐時，就能方便店員快速刷。偏偏漢堡王規定，電子票券要當場點畫面出示，不能夠截圖，好奇這是什麼用意？

貼文曝光後，一票網友給出解答，「證明是票券持有人，避免被偷截圖產生爭議」、「被盜用會有爭議，尤其現在很多資安意識很差的會拍照貼上網」、「有些電子票券像PXPay的QR Code一樣，會每幾分鐘定時變更，截圖不能使用」、「有些是用消費人數跟盈利計算回饋量的（或有些會寫限定回饋，轉發無效），如果換的人少，還可以省一點預算。這種會算得很精細，希望是給長期消費的客戶使用，而不是路過、蹭個免費兌換的人」。

另外也有網友表示，「其實麥當勞規定也不行，只是通常都懶得管，或是為了加快速度才沒有擋」、「櫃檯如果不讓你過，直接去點餐機換就好了，反正機器也判斷不出來」、「聽百貨朋友說，像該百貨的即享券，收銀機不管是APP、截圖都刷得過，也就是無法確認說是否為『盜用』，所以直接規定即享券不收截圖」。