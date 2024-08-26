美國開車都不貼隔熱紙！他讚可與來車溝通「行人安全許多」

在台灣為了躲避熾熱的陽光，不少車主會在車窗上貼上隔熱紙。近日有網友發文，稱在美國幾乎沒有人貼隔熱紙，讓他體會到了會車時可以靠手勢溝通的好處，引發網友熱議。

原PO在PTT以「看得到其他車內駕駛真的很重要」為題發文，表示自己去美國自駕了1個月，發現當地幾乎沒有人貼隔熱紙，能將對方的車內看得一清二楚。在沒有號誌的情況下，會車完全可以靠手勢溝通，不用猜誰要先走，對於要過馬路的行人來說也安全許多。

當然原PO也承認，不貼隔熱紙會讓車內超級熱，「方向盤是會燙到開不了的那種」，但只要開了冷氣，這個缺點也不算什麼。

文章引來了大量網友留言，不少網友認同駕駛之間的交流真的很重要，「去年在美國待了2個半月，感想和你一樣，第一次體會到眼神溝通是多麼強大的方式，尤其美國一堆雙向雙線路口根本沒紅綠燈」、「我貼70(70%以上透光隔熱紙)真的方便，要讓機車先過，比個手勢就好，很舒適」、「在路上跟其他駕駛有手勢或燈號交流，其實蠻有助於減少路怒症」。

也有網友解釋，美國人不貼隔熱紙是因為有相關法規，警察也會進行管理，「在美國貼太黑就等著被警察攔車吧」、「美國警察看不到車內就會被攔停了」、「美國一般警車巡邏也會抓，他們有色卡可以比對，通常中西部抓比較兇」。

但也有網友認為不貼隔熱紙的缺點也很多，「沒隔熱紙晚上會被車燈照到眼睛很酸」、「太熱好解決，但是大太陽沒太陽眼鏡，你會連看路都有困難」、「國情不同啦，台灣高溫熱死人」、「美國開車太陽大到沒穿外套曬到會痛，台灣沒隔熱紙會像吸血鬼一樣蒸發」。