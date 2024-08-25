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3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

媽勸2歲女兒「玩具飛機別放醫生叔叔胸口」 下一句話讓網暴動：真懂撩

聯合新聞網／ 綜合報導
玩具飛機示意圖。圖／Ingimage
玩具飛機示意圖。圖／Ingimage

小兒科醫師林智葳分享，自己在診間看診時，有媽媽提醒孩子「不要把玩具飛機放在醫生叔叔的胸口上玩來玩去」，理由是那個地方「要給人躺」。林智葳直呼家長的後勁好強，並質疑「真的當小孩聽不懂嗎？」

林智葳在臉書粉專指出，看診時遇到2歲多的小病患，拿起診間桌上的玩具飛機，放在他的胸口上玩來玩去。女孩的媽媽在一旁看到後，立即柔性勸導「妳不要放飛機在醫生叔叔的那裡了」，林智葳隨即回應家長「沒關係啦，好玩而已」，接著繼續幫小孩做檢查。沒想到，下一秒媽媽繼續對小孩說，「醫生叔叔那邊不是停機坪！那是要給人躺的」。

語畢，林智葳只覺得媽媽這番話「後勁好強」、「經驗豐富」，也忍不住猜想，「真的當小孩聽不懂嗎？」

貼文一出，不少粉絲笑回，「媽媽有經驗」、「媽媽懂撩」、「醫生感覺被媽媽騷擾？」、「媽媽想躺」、「媽媽應該很羨慕小孩」、「媽媽的話是投射？」、「請問想躺醫生胸口的報名櫃台在這裡嗎？直接跟醫生報名嗎？」、「當小孩好好，可以拿飛機在醫生叔叔的胸口玩」、「叔叔是大山丘餒，才不是什麼飛機場」、「車速過快了」、「應該不是停機坪喔！是安眠枕」。

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