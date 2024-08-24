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沒拘束！他驚覺台灣人當今「1風氣」 盛行 眾人點頭：超有同感
台灣人給人的普遍印象，不外乎就是熱情又善良。最近有網友表示，現在要給台灣人一個標籤，就是「隨便」，他認為台灣人變得越來越沒拘束，引起不少人認同。
網友在PTT發文指出，他覺得台灣人變得越來越沒有拘束，一種完全沒有細節模糊的種族，舉例像是，車子隨便停、事情隨便做、東西隨便弄。
原po認為，這種隨便沒有細節、沒有質感的態度，「似乎成為台灣現在的氛圍」，好奇有人也這樣認為嗎？
此文一出後，不少網友也認同回應，「一直都很隨便」、「差不多先生」、「差不多先生」、「應該說這個標籤從來沒撕掉過」、「台灣人向來就是便宜行事啊」、「最近車隨便停的情況多到不可思議」，「非常有同感」。
有些人則認為，「所有東南亞地區都這種民族個性吧」、「全世界都一樣」、「有些人喜歡自由，也不會放棄修養規矩，有些人則分不清兩者區別」、「打不過所以我加入他，工作後的心情」。
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