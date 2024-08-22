帶澳洲超夯伴手禮「袋鼠蛋蛋」回台被沒收！他曝原因喊好險：差點被罰20萬

伴手禮是旅遊紀念也是送禮好物，許多人出國都會特別挑選具有當地特色的禮品。不過近日有民眾從澳洲買了非常在地的鑰匙圈回國，卻在機場被攔截沒收，還差點被罰20萬。

原PO在社群平台threads上分享，近期至澳洲旅遊，特別挑選富有澳洲特色又能招財的「袋鼠蛋蛋」鑰匙圈和開瓶器當紀念品，沒想到昨天（21日）從松山機場入境時卻被檢疫人員沒收，讓他直呼驚險「還好有主動申報」，否則會被開罰20萬，呼籲大家以後去澳洲「不要買這種會讓行李箱有味道又帶不回來的東西」。

依農業部動植物防疫檢疫署公告，除生鮮、植物、禽畜肉類禁止攜入外，未全熟的奶、蛋、內臟與未加工的毛皮骨骼等物也禁止入境。原PO表示，當下有詢問檢疫人員沒收原因，對方指出是「處理不夠」，沒收後會直接銷毀，另一種「只有皮的零錢包可以帶」。

他的遭遇立刻引起眾人關注，網友驚訝留言「原來這個不能帶進來」、「蛋蛋為啥不能帶」、「這個竟然不能帶，我才想買而已」、「蛤傻眼，我買了三顆欸」、「蛤啊這個怎麼會不能帶…我一直覺得這是伴手禮的一種」、「蛤？！以前這種都帶超多回來送禮捏」、「去澳洲沒買袋鼠蛋蛋就白去了啊啊啊」、「這個有原皮毛的不能帶，另外一種咖啡色的那個可以」。